У свято вбили двох підлітків! Росіяни вночі цинічно обстріляли Миколаївську область

Російські нелюди не соромляться обстрілювати мирних українців навіть на Великдень. У ніч на 16 квітня, о 02:20, загарбники вгатили по Снігурівській громаді.

Для цього окупанти використали близько десяти ракет С-300. На жаль, є загиблі. Про це повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Вибухи в Миколаївській області

За словами Кіма, в одному з населених пунктів Снігурівської громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків 2005 року народження. Йдеться про 17-річного хлопця та 18-річну дівчину.

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Також пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство.

У самій Снігурівці понівечено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки. Попередньо без постраждалих.

А в Миколаєві, Миколаївському, Первомайському та Вознесенському районах доба пройшла відносно спокійно.

Російські загарбники не полишають Донецьку область у спокої. Вибухи в Слов‘янську 14 квітня вчергове шокували всю країну.

Адже окупанти прицільно б’ють по мирних кварталах та житлових будинках. Читай, які наслідки ворожого обстрілу.

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