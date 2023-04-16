Війна в Україні

У свято вбили двох підлітків! Росіяни вночі цинічно обстріляли Миколаївську область

Олена Яковлєва, редакторка сайту 16 Квітня 2023, 09:39
Вибухи в Снігурівці 16 квітня: росіяни обстріляли Миколаївську область
Фото: Pexels

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