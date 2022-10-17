Твоя безопасность

Вижу дрон – не вижу препятствий! Почему не стоит самостоятельно сбивать беспилотники

Даниэла Долотова, редактор сайта 17 октября 2022, 20:33
Чому не варто самостійно збивати дрони
Фото: Unsplash

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