Вижу дрон – не вижу препятствий! Почему не стоит самостоятельно сбивать беспилотники

В понедельник, 17 октября, враг снова совершил массированную атаку на украинские города. Как рассказал министр МВД Денис Монастырский в телемарафоне Єдині новини, нашу страну атаковали 42 дронами-камикадзе Shahed-136.

Воздушным силам Украины удалось сбить с них — 36. Если же говорить исключительно о Киеве, то в столицу российские оккупанты направили 30 дронов, 25 из которых были уничтожены.

Это очень высокий показатель и он свидетельствует о том, что враг не достиг своей цели. Думаю, что эта атака, по замыслу, должна была превзойти прошлый понедельник ракетными обстрелами, но этого не произошло.

Те дроны, которые достигли своей цели, попали в жилой дом в центре Киева. Работники ГСЧС извлекли из-под завалов тела четверых погибших. 19 человек удалось эвакуировать из этого дома. Всем оказана помощь.

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Несмотря на всю опасность, украинцы пытаются собственноручно сбить дроны-камикадзе из ружей и даже пистолетов. Потому Денис Монастырский предупреждает, что этого делать не стоит.

Хочу обратиться к горожанам, владеющим оружием. Из пистолета, из карабина не стоит стрелять среди многоэтажных домов, потому что это может привести к травмированию и большей беде, чем возможность сбить дрон.

Министр объясняет, что неопытный человек, который не является профессиональным военным, таким образом может подвергать себя немалой опасности. В то же время вероятность сбить дрон-камикадзе из стрелкового оружия меньше, чем угроза, которую он несет.

Поэтому лучшим решением будет пойти в укрытие. После чего тоже можно помочь тем, кто в этом нуждается. Также если есть возможность и желание передать всю информацию о дронах правоохранителям и работникам ГСЧС, чтобы они могли отреагировать.

Дроны-камикадзе особенно опасны и коварны. Это вооружение влечет за собой мощную взрывную волну и много обломков. Поэтому читай, как спастись во время атаки Shahed-136 дома и на улице.

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