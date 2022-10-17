Бачу дрон — не бачу перешкод! Чому не варто самостійно збивати безпілотники

У понеділок, 17 жовтня, ворог знову здійснив масовану атаку на українські міста. Як розповів міністр МВС Денис Монастирський в телемарафоні Єдині новини, нашу країну атакували 42 дронами-камікадзе Shahed-136.

Повітряним силам України вдалось збити з них — 36. Якщо ж говорити виключно про Київ, то на столицю російські окупанти направили 30 дронів, 25 з яких було знищено.

Це дуже високий показник, і це свідчить про те, що ворог не досяг своєї мети. Думаю, що ця атака, за задумом, мала перевершити минулий понеділок ракетними обстрілами, але цього не сталося.

Ті дрони, які досягли своєї цілі, влучили у житловий будинок у центрі Києва. Працівники ДСНС дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих. Зрештою, 19 людей вдалось евакуювати з цього будинку. Усім надана допомога.

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Попри всю небезпеку, українці намагаються власноруч збити дрони-камікадзе з рушниць та навіть пістолетів. Тому Денис Монастирський попереджає, що цього робити не варто.

Хочу звернутися до містян, які володіють зброєю. З пістолета, з карабіна не варто стріляти поміж багатоповерхових будинків, тому що це може призвести до травмування та більшої біди, ніж можливість збити дрон.

Міністр пояснює, що недосвідчена людина, яка не є професійним військовим, таким чином може наражати себе на чималу небезпеку. Водночас вірогідність збиття дрона-камікадзе зі стрілецької зброї є меншою, ніж загроза, яку він несе.

Тому найкращим рішенням буде піти в укриття. Після чого також можна допомогти тим, хто цього потребує. Також якщо є можливість і бажання — передати всю інформацію про дрони правоохоронцям та працівникам ДСНС, щоб вони могли відреагувати.

Дрони-камікадзе особливо небезпечні та підступні. Це озброєння спричиняє потужну вибухову хвилю та багато уламків. Тому читай, як врятуватися під час атаки Shahed-136 вдома та на вулиці.

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