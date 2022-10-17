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Бачу дрон — не бачу перешкод! Чому не варто самостійно збивати безпілотники

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Жовтня 2022, 20:33
Чому не варто самостійно збивати дрони
Фото: Unsplash

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