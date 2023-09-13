Ударили по порту, есть раненые! Взрывы в Одесской области 13 сентября — что известно

Российские военные атакуют Юг Украины, нанося удары по портам. В ночь на 13 сентября 2023 года оккупанты атаковали Измаильский район Одесской области. Мы расскажем, что известно о взрывах в Одесской области сегодня.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что несколько групп ударных дронов были направлены по Измаильскому району.
К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры.
К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры.
Обновлено 10:00. В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате атаки на Одесскую область семь человек получили ранения. Это шесть водителей грузовиков и один местный житель.
Повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, стоянка грузового автотранспорта.
По словам Кипера, продолжается ликвидация последствий, спасатели гасят пожар.
— Известно о шести пострадавших гражданских. Три человека в тяжелом состоянии, еще три в среднем состоянии тяжести доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь, — рассказал председатель ОВА.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 13 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Одесскую и Сумскую области несколькими группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск.
Всего зафиксированы пуски 44 дронов. Основное направление — южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона.
Всего зафиксированы пуски 44 дронов. Основное направление — южные районы Одесской области, портовая инфраструктура региона.
Чтобы отбить атаку, была привлечена истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По результатам боевой работы уничтожены 32 вражеских ударных дрона Shahed-136/131.
Украинские военные не только защищают наше небо, но и выбивают оккупантов с их позиций. Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
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