Карта боевых действий 13 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 13 сентября 2023 года отражает результаты сложного и упорного труда украинских воинов.

Ежедневно они продолжают отвоевывать сантиметр за сантиметром родной земли и прокладывать путь к освобождению всех территорий Украины от оккупантов.

Пока же борьба продолжается, мы продолжаем поддерживать украинских защитников и следить за обновлениями Генштаба ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции в Донецкой и Запорожской областях, а также продвинулись в Бахмуте и на западе Запорожской области.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западной границе Донецко-Восточной Запорожской области, на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов, в результате чего, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома и другая инфраструктура.

За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений. Всего враг нанес три ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки, Степок, Мирополья, Грабовского Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Гремяч, Камень Черниговской области, Степное, Поповка, Грабовское, Великая Писаревка Сумской области и Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Двуречная, Берестово, Синьковка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении авиационным ударам подверглись Надия, Диброва Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Авиационным ударам подверглись Клещиевка, Пивничное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили около десяти атак противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новокалиновое, Степовое, Авдеевка, Северное, Тоненькое Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши воины свели насмарку более десяти атак врага в районе Марьинки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении все атаки врага в районе Новомихайловки были успешно отражены. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении наши воины отразили атаки врага в районе южнее Новодаровки Запорожской области. Противник нанес авиационный удар возле Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Роботино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Белозерка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Роботино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Подразделениями ракетных войск поражены два артиллерийских средства, один состав боеприпасов, один пункт управления и один зенитно-ракетный комплекс противника.

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