Карта боевых действий 13 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 13 сентября 2023 года отражает результаты сложного и упорного труда украинских воинов.
Ежедневно они продолжают отвоевывать сантиметр за сантиметром родной земли и прокладывать путь к освобождению всех территорий Украины от оккупантов.
Пока же борьба продолжается, мы продолжаем поддерживать украинских защитников и следить за обновлениями Генштаба ВСУ.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции в Донецкой и Запорожской областях, а также продвинулись в Бахмуте и на западе Запорожской области.
Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западной границе Донецко-Восточной Запорожской области, на западе Запорожской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов, в результате чего, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома и другая инфраструктура.
За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений. Всего враг нанес три ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки, Степок, Мирополья, Грабовского Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Гремяч, Камень Черниговской области, Степное, Поповка, Грабовское, Великая Писаревка Сумской области и Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное Харьковской области.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Двуречная, Берестово, Синьковка, Кисловка Харьковской области.
На Лиманском направлении авиационным ударам подверглись Надия, Диброва Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Авиационным ударам подверглись Клещиевка, Пивничное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили около десяти атак противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новокалиновое, Степовое, Авдеевка, Северное, Тоненькое Донецкой области.
На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши воины свели насмарку более десяти атак врага в районе Марьинки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении все атаки врага в районе Новомихайловки были успешно отражены. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении наши воины отразили атаки врага в районе южнее Новодаровки Запорожской области. Противник нанес авиационный удар возле Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Роботино, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Белозерка Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.
В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Роботино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Роботино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Подразделениями ракетных войск поражены два артиллерийских средства, один состав боеприпасов, один пункт управления и один зенитно-ракетный комплекс противника.
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