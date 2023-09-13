Карта бойових дій 13 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 13 вересня 2023 відображає результати складної та наполегливої праці українських воїнів.

Щоденно вони продовжують відвойовувати сантиметр за сантиметром рідної землі та проторювати шлях до звільнення всіх територій України від окупантів.

А поки боротьба триває, ми продовжуємо підтримувати українських захисників та слідкувати за оновленнями Генштабу ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжили контрнаступальні операції в Донецькій і Запорізькій областях, а також просунулися в районі Бахмута і на заході Запорізької області.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на західному кордоні Донецько-східної Запорізької області, на заході Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 вересня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів, внаслідок чого, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та інша інфраструктура.

Протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на Сході та Півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки, Степок, Миропілля, Грабовського Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем’яч, Камінь Чернігівської області, Степне, Попівка, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області та Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Дворічна, Берестове, Синьківка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку авіаційних ударів зазнали Надія, Діброва Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно стримують противника в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Авіаційних ударів зазнали Кліщіївка, Північне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад десять населених пунктів, серед яких Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили близько десять атак противника в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші воїни звели нанівець понад десять атак ворога в районі Мар’їнки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько десяти населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку всі атаки ворога в районі Новомихайлівки були успішно відбиті. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаки ворога в районі південніше Новодарівки Запорізької області. Противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Одрадокам’янки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Білозерка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділами ракетних військ уражено два артилерійських засоби, один склад боєприпасів, один пункт управління та один зенітно-ракетний комплекс противника.

Також раніше ми розповідали, як росіяни проводять у Маріуполі псевдовибори.

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