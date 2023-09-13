Вдарили по порту, є поранені! Вибухи на Одещині 13 вересня — що відомо

Російські військові атакують Південь України, завдаючи ударів по портах. У ніч проти 13 вересня 2023 року окупанти атакували Ізмаїльський район Одеської області. Ми розповімо, що відомо про вибухи в Одеській області сьогодні.

Вибухи в Одеській області сьогодні: що відомо

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.

На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.

Оновлено 10:00. В Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок атаки на Одещину семеро людей зазнали поранень. Це шестеро водіїв вантажівок та один місцевий житель.

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За словами Кіпера, Триває ліквідація наслідків, рятувальники приборкують пожежу.

— Відомо про шість постраждалих цивільних осіб. Три людини у важкому стані, інші три у середньому стані важкості доставлені до лікарні, їм надається вся необхідна допомога, — розповів голова ОВА.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у ніч проти 13 вересня 2023 року російські окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ.

Усього зафіксовано пуски 44 дронів. Основний напрямок — південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону.

До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За результатами бойової роботи знищено 32 ворожі ударні дрони Shahed-136/131.

Українські військові не лише захищають наше небо, а й вибивають окупантів з їхніх позицій. Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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