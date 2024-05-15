Зарплата депутата в Украине или тайна за семью замками: сколько зарабатывают чиновники

Вопрос, какая зарплата депутата в Украине, всегда был дискуссионной темой в обществе. Еще больше обсуждений появилось с полномасштабной войной, ведь активные боевые действия требуют больших вложений. Поэтому распределение бюджета и поднятие сумм заработной платы депутатов снова в фокусе внимания.

Зарплата депутата в Украине — что известно

Ежегодно ВР вместе с Госбюджетом принимает также свою смету, которая предусматривает бюджетное финансирование для Управления делами Аппарата Верховной Рады.

Общая сумма сметы ВР на 2024 год составляет 2,954 млрд грн по сравнению с прошлогодними 2,617 млрд грн.

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Первой бюджетной программой осуществления законотворческой деятельности Верховной Рады Украины предусмотрены расходы в размере 1, 408 млрд грн. Основная их часть идет на оплату труда и начисления на заработную плату и составляет 945 773,9 грн.

Кроме того, предполагается, что депутаты могут получать 100% надбавку к окладу и вариативные выплаты, например, за почетное звание или служебную командировку. Так, по данным Украинской правды, в 2023 году 396 из 415 депутатов получили такую надбавку к должностному окладу.

Средняя выплата на одного депутата за январь 2023 года составила 48,8 тысячи гривен, — говорится в сообщении издания.

Однако уже в 2024 году заработная плата депутатов претерпевает изменения, поскольку зависит от прожиточного минимума.

С его повышением зарплаты депутатов также повысятся. Однако сколько будет составлять ежемесячная выплата каждого — неизвестно.

Также в Украине достаточно долго обсуждали перерасчет зарплат на 2024 год. Читай, сколько составляет минимальная зарплата в Украине с 1 января 2024 года.

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