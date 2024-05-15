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Зарплата депутата в Україні чи таємниця за сімома замками: скільки заробляють посадовці

Даніела Долотова, журналістка сайту 15 Травня 2024, 18:30
зарплата депутата в Україні
Фото: Facebook

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