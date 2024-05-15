Зарплата депутата в Україні чи таємниця за сімома замками: скільки заробляють посадовці

Питання, яка зарплата депутата в Україні, завжди було дискусійною темою у суспільстві. Ще більше обговорень з’явилось з повномасштабною війною, адже активні бойові дії вимагають великих вкладень. Тож розподіл бюджету й підняття сум заробітної плати депутатів — знову у фокусі уваги.

Зарплата депутата в Україні — що відомо

Щороку ВР разом з Держбюджетом ухвалює також свій кошторис, який передбачає бюджетне фінансування для Управління справами Апарату Верховної Ради.

Загальна сума кошторису ВР на 2024 рік складає 2, 954 млрд грн у порівнянні з минулорічними 2,617 млрд грн.

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Першою бюджетною програмою Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України передбачено видатки в розмірі 1, 408 млрд грн. Основна їхня частина йде на оплату праці й нарахування на заробітну плату та становить 945 773,9 грн.

Крім того, передбачається, що депутати можуть отримувати 100% надбавку до окладу та варіативні виплати, наприклад, за почесне звання чи службове відрядження. Так, за даними Української правди, у 2023 році 396 із 415 депутатів отримати таку надбавку до посадового окладу.

Середня виплата на одного депутата за січень 2023 склала 48,8 тисячі гривень, — йдеться у повідомленні видання.

Однак вже у 2024 році заробітна плата депутатів зазнає змін, оскільки залежить від прожиткового мінімуму. З його підняттям зарплати депутатів також підвищаться.

Однак скільки становитиме щомісячна виплата кожного — достеменно невідомо.

Також в Україні досить довго обговорювали перерахунок зарплат на 2024 рік. Читай, скільки становить мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2024 року.

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