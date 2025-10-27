Задержки поездов Укрзализниці: что известно по состоянию на данный момент

Задержки поездов Укрзалізниці стали привычным явлением для украинцев из-за войны, повреждения инфраструктуры и технических проблем. Пассажиры часто сталкиваются с опозданием от нескольких минут до нескольких часов, что влияет на планы поездок.

Читай в материале, как проверить статус поезда онлайн, какие поезда задерживаются по состоянию на данный момент и основные причины таких ситуаций.

Как проверить задержку поезда онлайн: пошаговый гид

Чтобы быстро узнать о возможном опоздании, воспользуйтесь официальными ресурсами Укрзалізниці. Вот основные способы:

Официальный сайт Укрзалізниці: Здесь ты можешь выбрать станцию ​​и увидеть список поездов с задержками. Информация обновляется в реальном времени, и ты получишь точные данные о прибытии и отправке.

Сайт с задержками: Специальная страница со списком всех задержанных поездов по всей сети. Обновление происходит несколько раз в день, и здесь указываются номера поездов, маршруты и время задержки.

Мобильное приложение Укрзалізниці: Во вкладке Табло выбери станцию, и система покажет задерживаемые поезда. Доступное для Android и iOS, приложение также позволяет покупать билеты.

Чат-боты в мессенджерах: В Telegram, Viber или Facebook Messenger Укрзалізниці есть раздел Онлайн-табло. Введи номер поезда или станцию ​​и бот предоставит актуальную информацию.

Эксперты советуют проверять статус за 1-2 часа до отправки, поскольку задержки могут уменьшаться во время движения. Если поезд опаздывает более чем на 30 минут, пассажиры имеют право на компенсацию или переоформление билета.

Какие поезда Укрзалізниці задерживаются сейчас

По состоянию на 27 октября задерживаются следующие поезда:

№749/750 Киев-Пасс. — Вена Главная (+6:08)

№91/92 Одесса-Главная — Краматорск (+1:19)

№9/10 Будапешт-Келети — Киев-Пасс. (+1:09)

№711/712 Киев-Пасс. — Краматорск (+0:57)

№749/750 Вена Главная — Киев-Пасс. (+0:47)

№749/750 Ужгород — Киев-Пасс. (+0:47)

№103/104 Львов — Краматорск (+0:33)

№31/32 Запорожье-1 — Пшемысль Главный (+0:29)

№99/100 Бухарест-Норд — Киев-Пасс. (+0:14)

Почему происходят задержки: основные причины

Задержки поездов Укрзалізниці в 2025 году преимущественно связаны с войной и ее последствиями. По данным компании, ключевыми факторами являются:

Российские обстрелы : повреждение железнодорожной инфраструктуры, обесточивание участков и изменение маршрутов из-за угроз.

: повреждение железнодорожной инфраструктуры, обесточивание участков и изменение маршрутов из-за угроз. Перебои с напряжением и электричеством : Колебания в сети из-за вражеских ударов приводят к задержкам до 1,5 часа, особенно на севере и востоке. Замена локомотивов на резервные тепловозы прибавляет время.

: Колебания в сети из-за вражеских ударов приводят к задержкам до 1,5 часа, особенно на севере и востоке. Замена локомотивов на резервные тепловозы прибавляет время. Ситуация безопасности и ремонт: Угроза ударов заставляет отменять или изменять рейсы. Также оказывают влияние технические работы и погодные условия.

Укрзалізниця постоянно восстанавливает инфраструктуру, но война усложняет ситуацию. Пассажирам рекомендуют планировать поездки с запасом времени и следить за обновлениями.

