Затримки поїздів Укрзалізниці: що відомо станом на зараз

Затримки поїздів Укрзалізниці стали звичним явищем для українців через війну, пошкодження інфраструктури та технічні проблеми. Пасажири часто стикаються з запізненнями від кількох хвилин до кількох годин, що впливає на плани поїздок.

Читай у матеріалі, як перевірити статус потяга онлайн, які поїзди затримуються станом на зараз та основні причини таких ситуацій.

Як перевірити затримку потяга онлайн: покроковий гід

Щоб швидко дізнатися про можливе запізнення, скористайтеся офіційними ресурсами Укрзалізниці. Ось основні способи:

Офіційний сайт Укрзалізниці : Тут ти можеш обрати станцію та побачити список потягів із затримками. Інформація оновлюється в реальному часі, і ти отримаєш точні дані про прибуття та відправлення.

: Тут ти можеш обрати станцію та побачити список потягів із затримками. Інформація оновлюється в реальному часі, і ти отримаєш точні дані про прибуття та відправлення. Сайт із затримками : Спеціальна сторінка з переліком усіх затриманих поїздів по всій мережі. Оновлення відбувається кілька разів на день, і тут вказуються номери потягів, маршрути та час затримки.

: Спеціальна сторінка з переліком усіх затриманих поїздів по всій мережі. Оновлення відбувається кілька разів на день, і тут вказуються номери потягів, маршрути та час затримки. Мобільний додаток Укрзалізниці : У вкладці Табло обери станцію, і система покаже поїзди, що затримуються. Доступний для Android та iOS, додаток також дозволяє купувати квитки.

: У вкладці Табло обери станцію, і система покаже поїзди, що затримуються. Доступний для Android та iOS, додаток також дозволяє купувати квитки. Чат-боти в месенджерах: У Telegram, Viber чи Facebook Messenger Укрзалізниці є розділ Онлайн-табло. Введи номер потяга або станцію, і бот надасть актуальну інформацію.

Експерти радять перевіряти статус за 1-2 години до відправлення, оскільки затримки можуть зменшуватися під час руху. Якщо потяг запізнюється більше ніж на 30 хвилин, пасажири мають право на компенсацію або переоформлення квитка.

Які потяги Укрзалізниці затримуються зараз

Станом на 27 жовтня, затримуються наступні поїзди:

№749/750 Київ-Пас. — Відень Головний (+6:08)

№91/92 Одеса-Головна — Краматорськ (+1:19)

№9/10 Будапешт-Келеті — Київ-Пас. (+1:09)

№711/712 Київ-Пас. — Краматорськ (+0:57)

№749/750 Відень Головний — Київ-Пас. (+0:47)

№749/750 Ужгород — Київ-Пас. (+0:47)

№103/104 Львів — Краматорськ (+0:33)

№31/32 Запоріжжя-1 — Пшемисль Головний (+0:29)

№99/100 Бухарест-Норд — Київ-Пас. (+0:14)

Чому відбуваються затримки: основні причини

Затримки потягів Укрзалізниці у 2025 році переважно пов’язані з війною та її наслідками. За даними компанії, ключовими факторами є:

Російські обстріли : Пошкодження залізничної інфраструктури, знеструмлення ділянок та зміна маршрутів через загрози.

: Пошкодження залізничної інфраструктури, знеструмлення ділянок та зміна маршрутів через загрози. Перебої з напругою та електрикою : Коливання в мережі через ворожі удари призводять до затримок до 1,5 годин, особливо на півночі та сході. Заміна локомотивів на резервні тепловози додає час.

: Коливання в мережі через ворожі удари призводять до затримок до 1,5 годин, особливо на півночі та сході. Заміна локомотивів на резервні тепловози додає час. Безпекова ситуація та ремонт: Загроза ударів змушує скасовувати або змінювати рейси. Також впливають технічні роботи та погодні умови.

Укрзалізниця постійно відновлює інфраструктуру, але війна ускладнює ситуацію. Пасажирам рекомендують планувати поїздки з запасом часу та стежити за оновленнями.

