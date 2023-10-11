Владимир Зеленский прибыл в Брюссель: что известно о неанонсированном визите президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в столицу Бельгии — Брюссель. Там сегодня запланирована встреча министров обороны стран-членов НАТО в формате Рамштайн.

Кроме президента, участие в заседании примет и министр обороны Украины Рустем Умеров. Для него это уже будет второй Рамштайн на новой должности.

По словам главы государства, этот визит в штаб-квартиру НАТО станет важным и будет иметь большое значение для устойчивости Украины зимой.

Сейчас также смотрят

Зеленский в своем Telegram сообщил, что у него запланирована встреча с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином.

Впервые офлайн приму участие в заседании формата Рамштайн. Имею важное обращение ко всем присутствующим министрам обороны стран — участниц этой мощной коалиции.

Кроме того, Владимир Зеленский объявил о переговорах, которые состоятся в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Заявления Зеленского перед заседанием в формате Рамштайн

Известно, что Владимир Зеленский с Йенсом Столтенбергом уже прибыли в штаб-квартиру НАТО и пообщались со СМИ.

Две недели назад мы уже общались о приоритетах для Украины. Но сейчас Украина нуждается в новой поддержке от лидеров, и именно поэтому я здесь.

Мы будем говорить о приоритетных для Украины вещах, в частности, как вытеснить россиян с территории Украины и как закончить эту войну, — заявил Зеленский.

Также он сказал, что на повестке дня стоит и вопрос ситуации в Израиле. Президент добавил, что Украина также находится в состоянии войны и понимает контекст, в котором находится Израиль.

— Я вспоминаю первые дни полномасштабной войны России против Украины. Это была самая страшная трагедия, много людей погибло. Было очень важно не чувствовать себя в одиночестве.

Ощущение поддержки может помочь вам спасти вашу страну, людей и жизни, — подчеркнул Зеленский.

Результаты визита Зеленского в Брюссель

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи Украине в размере $200 млн. Он отметил, что в него войдут:

ракеты AIM-9 Sidewinder класса воздух — воздух ближнего радиуса действия;

боеприпасы для HIMARS;

противотанковые ракеты TOW;

155-мм и 105-мм снаряды.

Кроме того, о своей помощи Украине объявила и Бельгия. Их министр обороны Людвин Дедондер сообщила, что в 2025 году Бельгия передаст Украине самолеты F-16. Сейчас неизвестно, о каком количестве идет речь, однако она отметила, что все будет зависеть от увеличения мощности новых F-35 для армии Бельгии.

Также, по словам Дедондер, кроме отправки истребителей, их страна продолжит работу по подготовке украинских пилотов и предложит заботиться о техническом обслуживании всего флота коалиции F-16.

Ранее мы рассказывали о речи Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Читай основные тезисы, которые озвучил президент.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.