Володимир Зеленський прибув до Брюсселю: що відомо про неанонсований візит президента

Президент України Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до столиці Бельгії — Брюсселю. Там сьогодні запланована зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО у форматі Рамштайн.

Окрім президента, участь у засіданні візьме й міністр оборони України Рустем Умєров. Для нього це вже буде другий Рамштайн на новій посаді.

За словами глави держави, цей візит до штаб-квартири НАТО стане важливим і матиме велике значення для стійкості України взимку.

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Зеленський у своєму Telegram повідомив, що в нього запланована зустріч з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.

Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату Рамштайн. Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн — учасниць цієї потужної коаліції.

Крім того, Володимир Зеленський оголосив про переговори, які відбудуться у Брюсселі з прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

Заяви Зеленського перед засіданням у форматі Рамштайн

Наразі відомо, що Володимир Зеленський з Єнсом Столтенбергом уже прибули до штаб-квартири НАТО та поспілкувалися зі ЗМІ.

Два тижні тому ми вже спілкувалися про пріоритети для України. Але нині Україна потребує нової підтримки від лідерів, і саме тому я тут.

Ми говоритимемо про пріоритетні для України речі, зокрема, як витіснити росіян з території України та як закінчити цю війну, — заявив Зеленський.

Також він сказав, що на порядку денному стоїть й питання ситуації в Ізраїлі. Президент додав, що Україна також перебуває у стані війни та розуміє контекст, в якому перебуває Ізраїль.

— Я пригадую перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Це була найстрашніша трагедія, багато людей загинуло. Було дуже важливо не відчувати себе наодинці.

Відчуття підтримки може допомогти вам урятувати вашу країну, людей і життя, — сказав Зеленський.

Результати візиту Зеленського до Брюсселю

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі $200 млн. Він зазначив, що до нього увійдуть:

ракети AIM-9 Sidewinder класу повітря — повітря ближнього радіуса дії;

боєприпаси для HIMARS;

протитанкові ракети TOW;

155-мм та 105-мм снаряди.

Окрім того, про свою допомогу Україні оголосила й Бельгія. Їхня міністерка оборони Людивін Дедондер повідомила, що у 2025 році Бельгія передасть Україні літаки F-16. Нині невідомо, про яку кількість йдеться, однак вона зазначила, що усе залежатиме від збільшення потужності нових F-35 для армії Бельгії.

Також, за словами Дедондер, окрім надсилання винищувачів, їхня країна продовжить роботу з підготовки українських пілотів і запропонує піклуватися про технічне обслуговування всього флоту коаліції F-16.

Раніше ми розповідали про промову Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН. Читай основні тези, які озвучив президент.

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