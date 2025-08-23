Гороскоп на 23 августа для всех знаков зодиака: найди себя, настоящего

Если воспринимать каждое утро как день рождения нового, то жизнь станет гораздо интереснее и содержательнее. Иногда почувствовать изменения мешает груз повадок, стереотипов и пустых страхов.
Нынешняя суббота — отличный шанс избавиться от ненужного и бросить на свет свежий взгляд.
Гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака
23 августа приносит энергию обновления, ясности и самоопределения.
Тельцы отважатся рассказать о любви, Девы будут строить планы на следующие три месяца, а Водолеи почувствуют силу трансформации, которая унесет из жизни старое и лишнее.
Читай ежедневный гороскоп для своего знака зодиака.
Гороскоп на 23 августа для Овнов (21 марта – 19 апреля)
Овны, вы говорите, что ведете размеренную жизнь, но отражается ли это в ваших ежедневных привычках, или это для показа в соцсетях?
Луна в Деве влияет на ваш распорядок и рабочую этику, и сегодня стоит обратить внимание, как ваш выбор соответствует тому, что вы действительно считаете достойным для себя.
Крепкое здоровье также зависит от того, как вы оберегаете свое внутреннее спокойствие. Позаботьтесь о нем.
Гороскоп на 23 августа для Тельца (21 апреля – 21 мая)
Тельцы, что вы можете сделать, чтобы любовь наконец-то стала видимой? Молодая луна в этот день подчеркивает ваше стремление к романтике и желание почувствовать вкус жизни.
Сегодня лучше начать новый творческий дневник с чистого листа или вернуться в наполовину завершенный проект. Особым событием для вас станет проявление чувств и признание в любви.
Гороскоп на 23 августа для Близнецов (22 мая – 21 июня)
Близнецы, иногда кажется, что вы живете в собственной жизни как на правах аренды. Но на самом деле вы принадлежите только себе, поэтому стоит вкладывать энергию и вдохновение в то, что делает вас сильнее и дарит ощущение полноты каждый день.
В субботу начните с простого: создайте уют там, где его не хватает, украсьте пространство, приготовьте блюдо по рецепту бабушки. Сделайте свою жизнь такой, чтобы она по-настоящему чувствовалась вашей.
Гороскоп на 23 августа для Раков (22 июня – 22 июля)
Раки, вас переполняют эмоции, но на этот раз нужна четкость. В субботу старайтесь излагать свои потребности максимально конкретно.
Вы уже могли убедиться, что намеки или размытые сообщения не работают. Говорите прямо и искренне — именно это поможет вам быть услышанными.
Гороскоп на 23 августа для Львов (23 июля – 23 августа)
Львы, ваша ценность не измеряется подписчиками или количеством лайков. 23 августа Луна входит в вашу зону ценностей, и это подходящий момент, чтобы проверить собственную самооценку.
Подумайте: на что вы тратите слишком много сил? Что изнуряет вас, даже если вы упорно называете это возможностью? Помните: вы настоящее сокровище. Действуйте так, чтобы это чувствовалось в каждом вашем шаге.
Гороскоп на 23 августа для Дев (24 августа – 23 сентября)
Девы, Луна в вашем знаке открывает для вас новый период. Но не ждите празднований — в стиле Дев это скорее подходящий момент для порядка и планировки.
Сегодня лучше очистить почтовый ящик, составить 90-дневный план или, может, наконец записаться на терапию. Это время очень личное: задумайтесь, какую часть своей идентичности вы готовы отпустить, чтобы сохранить внутреннее спокойствие и здравый смысл.
Гороскоп на 23 августа для Весов (24 сентября – 23 октября)
Весы, если вы пытаетесь удержать в голове больше задач, чем способны сосчитать, это сигнал сделать паузу, чтобы ничего важного не ускользнуло из вашего внимания. Ваш внутренний мир нуждается в заботе.
Молодая луна 23 августа призывает не к внешним проявлениям, а к отстранению. Отстранитесь от реальности — эмоционально или духовно — чтобы услышать интуитивный зов изнутри.
И не беспокойтесь, это ненадолго. Одного дня хватит, чтобы снова вспомнить, кем вы являетесь.
Гороскоп на 23 августа для Скорпионов (24 октября – 22 ноября)
Скорпионы, некоторые дружеские связи открывают для вас новые миры и вдохновляют двигаться к своей цели. Но есть и такие отношения, в которых вы уже переросли круг, в котором были.
Сегодня обратите внимание на свой групповой чат, сообщества и проекты, в которых участвуете. Помните: не каждая компания достойна вашей преданности, поэтому оставайтесь рядом с теми, кто действительно готов развиваться вместе с вами.
Гороскоп на 23 августа для Стрельцов (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцы есть разница между амбициями и гармонией — и мудрость состоит в том, чтобы ее видеть. Спросите себя: вы поднимаетесь вверх, потому что это ваш путь, или просто потому, что перед вами стоит лестница? Ведь успех без внутреннего удовольствия превращается только в спектакль.
Возьмите руль в свои руки и переосмыслите, что для вас означает престиж. Только тогда вы сможете ощущать настоящую цельность и радость.
Гороскоп на 23 августа для Козерогов (22 декабря – 20 января)
Козероги, обычно вы стратеги, но сегодня вам понадобится немного веры. Иногда стоит вспомнить, как это — не иметь всех ответов.
Это время позволяет удивляться, учиться и верить в нечто большее, чем ваш ежедневный список дел. За его пределами существует план, которому нужна только ваша искренняя преданность.
Гороскоп на 23 августа для Водолеев (21 января – 19 февраля)
Гороскоп на 23 августа для Рыб (20 февраля – 20 марта)
Рыбы, любовь — это не плата за правильное поведение. Молодая луна в Деве 23 августа позволит вам примириться с собой, восстановить гармонию и определить собственные границы.
Задайте себе вопрос: кем вы являетесь вне работы и что значит чувствовать любовь, не жертвуя собой? Этот период подталкивает вас раскрываться по полной и не ограничивать себя.
Источник: Yourtango.
Узнай также, какая собака подходит тебе по знаку зодиака — интересное исследование и компас, как найти четырехлапого друга.
Редакция Вікон хочет подчеркнуть, что этот материал не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, феншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!