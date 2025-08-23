Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків зодіаку: знайди себе, справжнього

Якщо сприймати кожен ранок як день народження нового, то життя стане набагато цікавіше і змістовніше. Інколи відчути зміни заважає вантаж звичок, стереотипів та порожніх страхів.

Нинішня субота — відмінний шанс позбутися зайвого і кинути на світ свіжий погляд.

Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків Зодіаку

23 серпня приносить енергію оновлення, ясності та самовизначення.

Тельці наважаться розповісти про кохання, Діви будуватимуть плани на наступні три місяці. а Водолії відчують силу трансформації, яка забере з життя старе і непотрібне.

Читай щоденний гороскоп для свого знаку зодіаку.

Гороскоп на 23 серпня для Овнів (21 березня – 19 квітня)

Овни, ви говорите, що ведете спокійне життя, але чи відображається це у ваших щоденних звичках, чи це лише показ у соцмережах?

Місяць у Діві впливає на ваш розпорядок та робочу етику, і сьогодні варто звернути увагу, як ваш вибір відповідає тому, що ви насправді вважаєте гідним для себе.

Міцне здоров’я також залежить від того, як ви оберігаєте свій внутрішній спокій. Подбайте про нього.

Гороскоп на 23 серпня для Тельців (21 квітня – 21 травня)

Тельці, що ви можете зробити, щоб кохання нарешті стало видимим? Молодик у цей день підкреслює ваше прагнення романтики та бажання відчути смак життя.

Сьогодні найкраще почати новий творчий щоденник з чистого аркуша або повернутися до наполовину завершеного проекту. Особливою подією для вас стане виявлення почуттів і освідчення в коханні.

Гороскоп на 23 серпня для Близнят (22 травня – 21 червня)

Близнята, іноді здається, що ви живете у власному житті наче на правах оренди. Але насправді ви належите тільки собі, тож варто вкладати енергію й натхнення у те, що робить вас сильнішими та дарує відчуття повноти щодня.

У суботу почніть із простого: створіть затишок там, де його бракує, прикрасьте простір, приготуйте страву за бабусиним рецептом. Зробіть своє життя таким, щоб воно по-справжньому відчувалося вашим.

Гороскоп на 23 серпня для Раків (22 червня – 22 липня)

Раки, вас переповнюють емоції, але цього разу потрібна чіткість. У суботу намагайтеся висловлювати свої потреби максимально конкретно.

Ви вже могли переконатися, що натяки чи розмиті повідомлення не працюють. Тож говоріть прямо й щиро — саме це допоможе вам бути почутими.

Гороскоп на 23 серпня для Левів (23 липня – 23 серпня)

Леви, ваша цінність не вимірюється підписниками чи кількістю лайків. 23 серпня Місяць входить у вашу зону цінностей, і це вдалий момент, щоб перевірити власну самооцінку.

Подумайте: на що ви витрачаєте надто багато сил? Що виснажує вас, навіть якщо ви вперто називаєте це можливістю? Пам’ятайте: ви — справжній скарб. Дійте так, щоб це відчувалося у кожному вашому кроці.

Гороскоп на 23 серпня для Діви (24 серпня – 23 вересня)

Діви, Місяць у вашому знаку відкриває для вас новий період. Та не чекайте святкувань — у стилі Дів це радше слушний момент для порядку й планування.

Сьогодні найкраще очистити поштову скриньку, скласти 90-денний план чи, можливо, нарешті записатися на терапію. Цей час дуже особистий: задумайтеся, яку частину своєї ідентичності ви готові відпустити, щоб зберегти внутрішній спокій і здоровий глузд.

Гороскоп на 23 серпня для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, якщо ви намагаєтеся утримати в голові більше завдань, ніж здатні порахувати, це сигнал зробити паузу, аби нічого важливого не вислизнуло з вашої уваги. Ваш внутрішній світ потребує турботи.

Молодик 23 серпня закликає не до зовнішніх проявів, а до відсторонення. Відстороніться від реальності — емоційно чи духовно — щоб почути інтуїтивний поклик зсередини.

І не хвилюйтеся, це ненадовго. Одного дня вистачить, щоб знову згадати, ким ви є.

Гороскоп на тиждень 23 серпня для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіони, деякі дружні зв’язки відкривають у вас нові світи й надихають рухатися до своєї мети. Та є й такі стосунки, в яких ви вже переросли те коло, в якому були.

Сьогодні зверніть увагу на свій груповий чат, спільноти та проекти, у яких берете участь. Пам’ятайте: не кожна компанія варта вашої відданості, тому залишайтеся поруч із тими, хто справді готовий розвиватися разом із вами.

Гороскоп на 23 серпня для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)

Стрільці, є різниця між амбіціями та гармонією — і мудрість полягає в тому, щоб її бачити. Запитайте себе: ви підіймаєтеся вгору, бо це ваш шлях, чи просто тому, що перед вами стоять сходи? Адже успіх без внутрішнього задоволення перетворюється лише на виставу.

Візьміть кермо у власні руки й переосмисліть, що для вас означає престиж. Лише тоді ви зможете відчувати справжню цілісність і радість.

Гороскоп на 23 серпня для Козорогів (22 грудня – 20 січня)

Козороги, зазвичай ви стратеги, але сьогодні вам знадобиться трохи віри. Іноді варто згадати, як це — не мати всіх відповідей.

Цей час дозволяє дивуватися, навчатися та вірити у щось більше, ніж ваш щоденний список справ. За його межами існує план, якому потрібна лише ваша щира відданість.

Гороскоп на 23 серпня для Водоліїв (21 січня – 19 лютого)

Водолії, ваша сила розуму безмежна, але справжня трансформація приходить через глибоке усвідомлення. Космічна енергія нагадує: істина закладена в тілі, слухай його бажання. 23 серпня щось відживе своє, та не квапся відпускати — побудь у цьому стані, дозволь собі посумувати й відчути, як всередині народжується нова сила.

Гороскоп на 23 серпня для Риб (20 лютого – 20 березня)

Риби, кохання — це не плата за правильну поведінку. Молодик у Діві 23 серпня дасть вам змогу примиритися із собою, відновити гармонію та визначити власні межі.

Задайте собі питання: ким ви є поза роботою і що означає відчувати любов, не жертвуючи собою? Цей період підштовхує вас розкриватися на повну, а не обмежувати себе.

Джерело: Yourtango.

Редакція Вікон хоче наголосити, що цей матеріал не варто сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами.

