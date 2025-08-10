Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа 2025 года: встречай самый счастливый период лета

Приходит новая неделя, а с ней новые возможности. Как воспользоваться ими, учитывая свое психологическое состояние — узнай из свежего гороскопа.

Его автор, американская философ и астролог А.Т. Нуньес считает, что период с 11 по 17 августа — настоящий подарок судьбы для всех знаков Зодиака.

Гороскоп в неделю: с 11 по 17 августа для всех знаков Зодиака

Две счастливые планеты, Венера и Юпитер, на этой неделе объединяются в Раке, принося волну позитива.

Луна в Рыбах заряжает хорошими эмоциями и вдохновением.

Луна в Рыбах заряжает хорошими эмоциями и вдохновением. Со вторника Луна переходит в Овен и дает мощный импульс действовать смело.

Середина недели: Луна в Тельце зовет заботиться о себе, строить долгосрочные планы и закладывать основы стабильности.

Выходные же пройдут под знаком Близнецов — активные, полные идей, разговоров, социальных контактов.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа для Овна (21 марта — 19 апреля)

Овен, после энергичных событий на прошлой неделе тебе захочется немножко замедлить темп. На старте недели эмоциональная Луна в Рыбах будто нажимает на тормоза — позволь себе побыть в тишине, подумать, услышать себя.

Во вторник все изменится: Луна переходит в твой знак и дает безумный толчок! Энергия, мотивация, желание действовать — все будет с тобой.

Но не горячись — Марс немного провоцирует на вспышки. Держи равновесие. Особенно благоприятное время — вторник: соединение Венеры с Юпитером дает веру в себя и открывает шанс на что-то большое.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа для Тельца (21 апреля — 21 мая)

Телец, эта неделя – твой внутренний рай. Венера — твой покровитель — обнимается с Юпитером и дарят тебе легкость, вдохновение, красоту и жажду жизни.

Сложные задачи будут решаться без излишнего напряжения. Особенно почувствуешь прилив сил в четверг, когда Луна войдет в твой знак: время ухода за собой, визуализации желаний и новых мечтаний.

Если давно хотелось спланировать путешествие или отпуск — идеальный момент! А еще хороший период для финансового планирования: ретроградный Меркурий уже не путает мысли, поэтому бери блокнот и вперед.

Гороскоп в неделю с 11 по 17 августа для Близнецов (22 мая — 21 июня)

Близнецы, в начале недели стоит сосредоточиться, собрать себя в кучу — Луна в Рыбах немножко размазывает мысли.

Но уже во вторник появляется драйв, лёгкость и больше ясности. В середине недели почувствуешь потребность замедлиться — позволь себе это.

В четверг Луна в Тельце поможет зарядиться изнутри.

А вот в выходные, когда Луна будет в твоем знаке — сцена твоя! Это момент действий, новых начинаний и смелых шагов.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа для Раков (22 июня — 22 июля)

Раки, вот так взрыв энергии! Венера и Юпитер на этой неделе танцуют именно в твоем знаке, и это означает одно: ты главный герой недели.

Если недавно было тяжело, появлялась грусть или неразбериха — все проходит. Твое сердце снова исполнено веры.

Во вторник Луна в Овне подкинет тебе амбиций — появятся желания и силы действовать.

В четверг стоит позаботиться об эмоциональном исцелении, примирении, хороших разговорах. Все снова на своем месте – главное, не бойся просить и принимать любовь.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа для Льва (23 июля — 23 августа)

Лев, твой сезон еще продолжается — пора сиять. Но эта неделя немного философская. Венера с Юпитером дают тебе шанс заглянуть в глубину себя, обрести внутренний ресурс и освободить творчество.

Во вторник Луна в Овне заряжает тебя духом победителя — воспользуйся этой энергией для прорыва.

В выходные Луна в Близнецах принесет приятные встречи, интересные разговоры, возможность возобновить социальные связи. Идеальное время, чтобы с кем-то вместе мечтать или приобщиться к чему-то новенькому.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа для Девы (24 августа – 23 сентября)

Дева, твоя неделя стартует спокойно – эмоциональная атмосфера помогает строить более глубокие связи. Луна в Рыбах обогащает мир твоих эмоций и чувствительности. Ты понимаешь больше — и себя, и людей вокруг.

Соединение Венеры и Юпитера открывает перед тобой дверь к новым знакомствам или важным встречам. Идеи рождаются легко — стоит только записать.

В конце недели тебя ждет мощная энергия трансформации в профессиональной жизни — ты будто понимаешь, в каком направлении следует двигаться. Пора действовать!

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа для Весов (24 сентября — 23 октября)

Весы, любовь и эмоции — в центре твоей недели. С Марсом в твоем знаке ты как разогретый мотор готов защищать, действовать, гореть. Но будь осторожен — эмоции могут вспыхнуть внезапно.

Начало недели просит покоя и дипломатии. В середине недели Луна в Тельце помогает находить нужные слова.

И уже на выходных — твое обаяние снова на пике. Прекрасное время для романтики, легкого флирта, новых контактов. Люди будут тянуться к тебе, словно к солнцу.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа для Скорпионов (24 октября — 22 ноября)

Скорпион, эта неделя — как открытая дверь в новый цикл. Венера с Юпитером открывают тебе новые горизонты в области знаний, путешествий или духовного роста. Если хотел вернуться к учебе или изучить что-нибудь интересное — это идеальный период.

В отношениях все тоже проще, коммуникация становится легче.

А вот в выходные стоит заглянуть в себя — энергия Близнецов провоцирует внутренний диалог. Что тебя сдерживает? Какие старые вопросы до сих пор остаются без ответа? Слушай интуицию.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа для Стрельцов (23 ноября — 21 декабря)

Венера и Юпитер осветили ту часть твоей карты, где было тяжело. Но теперь — прорыв. Вместо сомнений рост. Вместо препятствий — новые инструменты для победы. Ретроградный Меркурий уже не путает мысли, а Марс заряжает активностью.

Вторник и четверг — дни действия.

В конце недели появятся идеи, связанные с партнерствами, проектами, совместными замыслами. Пиши, планируй, обсуждай. Сейчас время, когда твои слова и действия могут иметь длительное влияние.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа для Козерогов (22 декабря — 20 января)

Козерог, твоя душа стремится к восстановлению — и оно приходит. Венера с Юпитером вносят в твой сектор отношений тепло и надежду. Если между кем-то возникла трещина — пора ее исцелить.

В середине недели тебе откроются новые идеи — будь то в работе или в творчестве.

А выходные лучше посвятить себе — отдых, фильмы, тишина, прогулка. Ты наконец-то можешь увидеть путь вперед, без хаоса ретроградного Меркурия.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа для Водолея (21 января — 19 февраля)

Водолей, следующая неделя будет очень продуктивна. Венера и Юпитер подсвечивают твою финансовую зону — и это хороший период, чтобы просмотреть расходы, возможно найти новый доход или начать планировать большие покупки.

Луна в Овне придаст азарта, желания побеждать. В то же время, это период эмоциональной глубины в отношениях. Вторник может дать новый взгляд на отношения, а в выходные — возможность сбалансировать работу и личное. Главное — не забывай о себе.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 августа для Рыб (20 февраля — 20 марта)

Рыбы, твоя неделя начинается мягко — Луна в твоем знаке создает кокон уюта. Ты чувствуешь себя более собранно, спокойно, уверенно.

Но уже во вторник энергия начинает расти – появляется желание действовать, достигать. Соединение Венеры и Юпитера в твоем секторе творчества, романтики и веры дает волшебный шанс сделать что-то вдохновенное: создать, написать, влюбиться или просто мечтать. Верь в себя — и звезды поддержат.

Источник: Yourtango.

Узнай также, 2026 — год какого животного по Восточному календарю, какие энергии он принесет и как правильно воспользоваться ими.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!