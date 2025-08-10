Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня 2025: зустрічай найщасливіший період літа

Приходить новий тиждень, а з ним — нові можливості. Як скористатися ними, враховуючи свій психологічний стан — дізнайся зі свіжого гороскопа.

Його авторка, американська філософиня та астрологиня А.Т. Нуньєс вважає, що період з 11 по 17 серпня — справжній подарунок долі для всіх знаків зодіаку.

Гороскоп на тиждень: з 11 по 17 серпня для всіх знаків Зодіаку

Дві найщасливіші планети, Венера і Юпітер, цього тижня об’єднуються у Раку, приносячи хвилю позитиву.

Місяць у Рибах заряджає гарними емоціями та натхненням.

З вівторка Місяць переходить в Овна і дає потужний імпульс діяти сміливо.

Середина тижня: Місяць у Тельці кличе дбати про себе, будувати довгострокові плани та закладати основи стабільності.

Вихідні ж пройдуть під знаком Близнят — активні, сповнені ідей, розмов, соціальних контактів.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня для Овна (21 березня – 19 квітня)

Овне, після енергійних подій минулого тижня тобі захочеться трішки притишити темп. На старті тижня емоційний Місяць у Рибах ніби натискає на гальма — дозволь собі побути в тиші, подумати, почути себе.

У вівторок усе зміниться: Місяць переходить у твій знак і дає шалений поштовх! Енергія, мотивація, бажання діяти — усе буде з тобою.

Але не гарячкуй — Марс трохи провокує на спалахи. Тримай рівновагу. Особливо сприятливий час — вівторок: з’єднання Венери з Юпітером дає віру в себе і відкриває шанс на щось велике.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня для Тельця (21 квітня – 21 травня)

Тельцю, цей тиждень — твій внутрішній рай. Венера — твій покровитель — обіймається з Юпітером і дарують тобі легкість, натхнення, красу й жагу до життя.

Складні задачі будуть вирішуватися без зайвого напруження. Особливо відчуєш приплив сил у четвер, коли Місяць зайде у твій знак: час догляду за собою, візуалізації бажань і нових мрій.

Якщо давно хотілося спланувати подорож або відпустку — ідеальний момент! А ще — гарний період для фінансового планування: Меркурій уже не плутає думки, тож бери блокнот і вперед.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня для Близнят (22 травня – 21 червня)

Близнята, на початку тижня варто зосередитися, зібрати себе до купи — Місяць у Рибах трошки розмазує думки.

Але вже у вівторок з’являється драйв, легкість і більше ясності. В середині тижня відчуєш потребу уповільнитися — дозволь собі це.

У четвер Місяць у Тельці допоможе зарядитися внутрішньо.

А от на вихідних, коли Місяць буде у твоєму знаку — сцена твоя! Це момент дій, нових починань і сміливих кроків.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня для Раків (22 червня – 22 липня)

Раку, оце так вибух енергії! Венера і Юпітер цього тижня танцюють саме у твоєму знаку, і це означає одне: ти — головний герой тижня.

Якщо нещодавно було важко, з’являвся сум чи плутанина — все минає. Твоє серце знову сповнене віри.

У вівторок Місяць в Овні підкине тобі амбіцій — з’являться бажання й сили діяти.

У четвер варто подбати про емоційне зцілення, примирення, добрі розмови. Усе знову на своєму місці — головне, не бійся просити і приймати любов.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня для Левів (23 липня – 23 серпня)

Леве, твій сезон ще триває — час сяяти. Але цей тиждень трохи філософський. Венера з Юпітером дають тобі шанс заглянути в глибину себе, знайти внутрішній ресурс і вивільнити творчість.

У вівторок Місяць в Овні заряджає тебе духом переможця — скористайся цією енергією для прориву.

У вихідні Місяць у Близнятах принесе приємні зустрічі, цікаві розмови, можливість поновити соціальні зв’язки. Ідеальний час, щоб з кимось разом замріятися або долучитися до чогось новенького.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня для Діви (24 серпня – 23 вересня)

Діво, твій тиждень стартує спокійно — емоційна атмосфера допомагає будувати більш глибокі зв’язки. Місяць у Рибах збагачує твій світ емоцій і чутливості. Ти розумієш більше — і себе, і людей навколо.

З’єднання Венери та Юпітера відкриває перед тобою двері до нових знайомств або важливих зустрічей. Ідеї народжуються легко — варто лише записати.

Наприкінці тижня на тебе чекає потужна енергія трансформації у професійному житті — ти ніби розумієш, у якому напрямку варто рухатися. Час діяти!

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня для Терезів (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, любов і емоції — у центрі твого тижня. З Марсом у твоєму знаку ти наче розігрітий мотор — готовий захищати, діяти, горіти. Але будь обережним — емоції можуть спалахнути раптово.

Початок тижня просить спокою і дипломатії. В середині тижня Місяць у Тельці допомагає знаходити потрібні слова.

І вже на вихідних — твоя чарівність знову на піку. Чудовий час для романтики, легкого флірту, нових контактів. Люди будуть тягнутися до тебе, ніби до сонця.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня для Скорпіонів (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіоне, для тебе тиждень — мов відчинені двері у новий цикл. Венера з Юпітером відкривають тобі нові горизонти у сфері знань, мандрів чи духовного зростання. Якщо хотів повернутися до навчання або вивчити щось цікаве — це ідеальний період.

У відносинах усе теж простіше, комунікація стає легшою.

А от на вихідних варто заглянути в себе — енергія Близнят провокує внутрішній діалог. Що тебе стримує? Які давні питання досі лишаються без відповіді? Слухай інтуїцію.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня для Стрільців (23 листопада – 21 грудня)

Венера і Юпітер освітили ту частину твоєї карти, де було важко. Але тепер — прорив. Замість сумнівів — зростання. Замість перешкод — нові інструменти для перемоги. Меркурій уже не плутає думки, а Марс заряджає активністю.

Вівторок і четвер — дні дії.

Наприкінці тижня з’являться ідеї, пов’язані з партнерствами, проектами, спільними задумами. Пиши, плануй, обговорюй. Зараз — час, коли твої слова й дії можуть мати довготривалий вплив.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня для Козорогів (22 грудня – 20 січня)

Козороже, твоя душа прагне відновлення — і воно приходить. Венера з Юпітером вносять у твій сектор стосунків тепло й надію. Якщо між кимось виникла тріщина — час її зцілити.

У середині тижня тобі відкриються нові ідеї — чи то в роботі, чи у творчості.

А вихідні краще присвятити собі — відпочинок, фільми, тиша, прогулянка. Ти нарешті можеш побачити шлях уперед, без хаосу ретроградного Меркурія.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня для Водолія (21 січня – 19 лютого)

Водолію, наступний тиждень буде дуже продуктивний. Венера та Юпітер підсвічують твою фінансову зону — і це чудовий період, щоб переглянути витрати, можливо, знайти новий дохід або почати планувати великі покупки.

Місяць в Овні додасть азарту, бажання перемагати. Водночас це період емоційної глибини у стосунках. Вівторок може дати новий погляд на стосунки, а вихідні — можливість балансувати роботу й особисте. Головне — не забувай про себе.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня для Риб (20 лютого – 20 березня)

Риби, твій тиждень починається м’яко — Місяць у твоєму знаку створює кокон затишку. Ти відчуваєш себе більш зібрано, спокійно, впевнено.

Але вже у вівторок енергія починає зростати — з’являється бажання діяти, досягати. З’єднання Венери та Юпітера у твоєму секторі творчості, романтики та віри дає чарівний шанс зробити щось натхненне: створити, написати, закохатися чи просто мріяти. Вір у себе — і зірки підтримають.

Джерело: Yourtango.

