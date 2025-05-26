75% хронически перегружены: почему украинские сотрудники выгорают и увольняются

Что заставляет украинских работников думать об увольнении даже в хороших компаниях? Почему теряется заинтересованность к работе, а финансовая составляющая уже и не так важна? Ответы на эти вопросы пыталось найти новое исследование Gradus Research Company, результаты которого были представлены на 17-й конференции People Management Conference.

Выгорание как норма

— Мы все живем в ситуации длительного сверхвысокого стресса, — отметила социолог Евгения Близнюк.

По ее словам, количество людей, у которых признаки профессионального выгорания, растет с каждым годом. Это заставляет компании менять подходы к управлению персоналом.

Gradus Research Company провел исследование эмоционального состояния украинских работников в мае 2025 года среди 1000 респондентов, представляющих различные возрастные и социальные группы. Опрос показал, что истощение — не исключение, а тенденция, которая влияет и на мотивацию, и на эффективность, и на готовность оставаться в компании.

Что ценят работники

Несмотря на то, что главным запросом к работодателю остается финансовое вознаграждение, его уже недостаточно. 46% опрошенных заявили, что также критически важен баланс между работой и личной жизнью. В тройке следующих приоритетов — атмосфера в коллективе (33%), гибкий формат работы (27%) и возможности для карьерного роста (23%).

От работодателя ожидают достойного вознаграждения. Это воспринимается как инструмент поддержания психологического состояния работников.

Почему люди увольняются

В общем главные факторы стресса на работе — чрезмерная нагрузка (42%) и неопределенность в компании (35%). В сочетании с постоянной тревожностью из-за войны, экономической нестабильности и информационного шума (постоянный просмотр новостей) это приводит к массовому эмоциональному выгоранию.

Gradus разделил работников на пять условных типов в зависимости от уровня мотивации и эмоционального состояния.

Хронически перегруженные — 75% из них задумываются об увольнении. Истощенные и демотивированные — наименее лояльны, eNPS (оценка вероятности посоветовать компанию как хорошее место для работы) составляет 68. Балансируют между вдохновением и выгоранием. Стабильные, но безразличные. Вовлеченные и вдохновленные — только 18% среди них думают об увольнении, а eNPS в этой группе составляет 31.

На показатели также влияет и формат занятости — гибкие условия, как свидетельствует инфографика исследования, положительно влияют на эмоциональное состояние и уровень вовлеченности.

Как изменить ситуацию

Поэтому компаниям следует не только поддерживать сотрудников, но и уметь заблаговременно распознавать выгорание работников. Например, анализировать настроения в коллективе и применять индивидуальные инструменты поддержки: менторство, карьерное консультирование, психологическую помощь.

— Мы получили очень интересные и прикладные результаты. Зная тип выгорания, работодатель может применять соответствующие инструменты, чтобы облегчить состояние команд.

Ранее мы подробнее рассказывали о профессиональном выгорании, его причинах и симптомах.

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