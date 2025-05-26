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75% хронически перегружены: почему украинские сотрудники выгорают и увольняются

Анастасия Жиденко, редактор сайта 26 мая 2025, 07:00
работа
Фото Pexels
75% хронически перегружены: почему украинские сотрудники выгорают и увольняются
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