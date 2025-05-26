75% хронічно перевантажені: чому українські працівники вигорають і звільняються

Що змушує українських працівників думати про звільнення навіть у гарних компаніях? Чому втрачається зацікавленість до роботи, і навіть фінансовий складник стає вже не таким важливим? Відповіді на ці запитання намагалося знайти нове дослідження Gradus Research Company, результати якого були презентовані на 17-й конференції People Management Conference.

Вигорання як норма

— Ми всі живемо в ситуації тривалого надвисокого стресу, — зазначила соціологиня Євгенія Близнюк.

За її словами, кількість людей, які мають ознаки професійного вигорання, зростає з кожним роком. Це змушує компанії змінювати підходи до управління персоналом.

Gradus Research Company провів дослідження емоційного стану українських працівників у травні 2025 року серед 1000 респондентів, що представляють різні вікові та соціальні групи. Опитування показало, що виснаження — не виняток, а тенденція, яка впливає і на мотивацію, і на ефективність, і на готовність залишатися в компанії.

Що цінують працівники

Попри те, що головним запитом до роботодавця лишається фінансова винагорода, її вже недостатньо. 46% опитаних заявили, що також критично важливий баланс між роботою та особистим життям. У трійці наступних пріоритетів — атмосфера в колективі (33%), гнучкий формат роботи (27%) і можливості для кар’єрного зростання (23%).

Від роботодавця очікують гідної винагороди. Це сприймається як інструмент підтримки психологічного стану працівників.

Чому люди звільняються

Загалом головні фактори стресу на роботі — надмірне навантаження (42%) та невизначеність у компанії (35%). У поєднанні з постійною тривожністю через війну, економічну нестабільність та інформаційний шум (постійний перегляд новин) це призводить до масового емоційного вигорання.

Gradus поділив працівників на п’ять умовних типів залежно від рівня мотивації та емоційного стану.

Хронічно перевантажені — 75% із них замислюються про звільнення. Виснажені та демотивовані — найменш лояльні, eNPS (оцінка ймовірності порадити компанію як хороше місце для роботи) становить 68. Балансують між натхненням і вигоранням. Стабільні, але байдужі. Залучені й натхненні — лише 18% серед них думають про звільнення, а eNPS у цій групі становить 31.

На показники також впливає й формат зайнятості — гнучкі умови, як свідчить інфографіка дослідження, мають позитивний вплив на емоційний стан і рівень залученості.

Як змінити ситуацію

Тож компаніям слід не лише підтримувати співробітників, а й вміти завчасно розпізнавати вигорання працівників. Наприклад, аналізувати настрої у колективі та застосовувати індивідуальні інструменти підтримки: менторство, кар’єрне консультування, психологічну допомогу.

— Ми отримали дуже цікаві й прикладні результати. Знаючи тип вигорання, роботодавець може застосовувати відповідні інструменти, аби полегшити стан команд.

Раніше ми детальніше розповідали про професійне вигорання, його причини та симптоми.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.