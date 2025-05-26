Дозвілля Опитування

75% хронічно перевантажені: чому українські працівники вигорають і звільняються

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 26 Травня 2025, 07:00
робота
Фото Pexels

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