100 тысяч километров и 14 стран — за рулем. История женщины-дальнобойщицы из Украины

Это Ирина Перегрим-Фединяк, и она дальнобойщица. Не так ты представлял(-а) себе работников этой профессии? Это потому что в нашей стране до сих пор верят в стереотипы, а в Европе женщина-дальнобойщица — привычное дело.

Девушка в детстве мечтала быть певицей, потому что обладает хорошим голосом, и делится своими песнями на странице в Facebook.

Училась во Львове по специальности менеджмент гостинично-ресторанного бизнеса. Работала барменом и официантом, пока не стала визажистом.

Ирина очень увлеклась этой профессией, и прибыль она приносила хорошую. Но однажды в ее жизни все изменилось.

Как решилась стать дальнобойщицей

Муж Ирины — дальнобойщик, поэтому именно от него она получила страсть к этой профессии.

— Впервые я села за руль грузовика в рейсе с мужем. Его грузовик как раз стоял на паркинге, и он просто спросил, не хочу ли я сделать круг и попробовать, как это — ездить на такой большой машине.

Конечно, я сразу согласилась, — рассказывает Ирина.

И в тот момент, когда я села за руль, во мне щелкнул — это оно! Это то, чем я очень хочу заниматься.

Родные Ирины не верили, что девушка говорит серьезно. Пока за неделю до отъезда за границу Ирина не показала родной маме документы для трудоустройства.

Ирина должна была ехать работать в Польшу.

За годы своей работы она уже объездила 14 стран и 100 тысяч километров.

Женщина рассказывает, что училась водить в специальной школе для дальнобойщиков. Там узнаешь теорию и практику и сдаешь зачеты.

Но самая лучшая школа, повторюсь, — мой муж.

— Именно благодаря ему я уверенно чувствую себя за рулем. Хотя во время учебы были тысячи неудачных попыток, слезы, нервы, страх.

Труднее всего в вождении грузовиком, говорит Ирина, это парковка, ведь нужно знать все нюансы и габариты своей машины.

Сейчас девушка работает в Польше, в международной компании, и сразу после трудоустройства ее отправили на обучение.

— Компания отправила меня на обучение для получения кода 95, и это был еще один серьезный стресс. Я знала на польском только бытовые фразы, а здесь на польском все лекции, терминология, экзамены.

Это был едва ли не самый трудный период: мои первые уроки длились часами, каждое слово искала в переводчике, половину материала не понимала, общение с преподавателями тоже на польском.

Потом я сжала зубы, сосредоточилась на цели.

Преодолела все страхи, проблемы и уже через неделю учебы стала понемногу забывать о переводчике. Экзамен тоже был на польском — впервые в жизни так волновалась. Но ничего: сдала с отличием с первого раза, — делится девушка.

Как реагируют другие на женщину-дальнобойщицу

Ирина рассказывает, что в Европе это привычное явление, поэтому не вызывает удивления у людей. Заправки, парковки обустроены как для женщин, так и для мужчин, даже кое-где существуют женские парковки.

Это у нас до сих пор бытуют советские стереотипы, что женщина за рулем — это ненормально, и унижают ее способности.

Кстати, у грузовиков есть все необходимое для работы и отдыха.

— У нас хорошо обустроены автомобили: есть микроволновые печи, преобразователь напряжения с 24 на 220 В, а это значит, что я могу даже сушить и ровнять волосы.

Есть холодильник и достаточно ящиков. Я к тому же всегда беру с собой любимую постель.

Работа с мужем

Ирина работает вместе со своим мужем, они находятся в двойном экипаже.

— У нас четкий и нормированный график работы и отдыха.

Сейчас режим шесть — восемь рабочих недель и две — три недели выходные.

Рабочий день у нас длится 21 час, из них 18 часов в пути: девять часов один водитель, девять — второй, и каждые 4,5 часа мы меняемся. После смены у нас есть девять часов паузы, — говорит Ирина.

Ирина говорит, что трудно только первую неделю работы, ведь скучаешь по дому и родным. Так же и последнюю неделю, ведь мысленно ты уже дома.

Женщины — просто невероятны и разрушают все стереотипы. Ранее мы рассказывали историю украинской женщины-пилота Юлии Слободянюк.