Рассказы

100 тысяч километров и 14 стран — за рулем. История женщины-дальнобойщицы из Украины

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 февраля 2022, 14:00
Історія далекбійниці з України
Фото: Instagram

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