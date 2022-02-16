Розповіді

100 тисяч кілометрів та 14 країн — за кермом. Історія жінки-далекобійниці з України

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Лютого 2022, 14:00
Історія далекбійниці з України
Фото: Instagram

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