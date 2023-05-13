“Какая-то девушка от стресса начала рожать прямо в переходе”. Блогер Евгения Климчук о беременности и родах во время войны

Война заставила многих пожертвовать своим спокойствием и наградила еще большим мужеством тех, кто не преклонился перед ее препятствиями. Особенно, если это мама, которая ждет малыша, несмотря на все испытания нашей реальности — войны.

Евгении Климчук 25 лет, она родом из Житомира. В родном городе выучилась на филолога. Но последние 2 года семья живет в Дунаевцах, потому что муж Евгении – военный ВСУ. Их сынишке Кирюшику уже 11 месяцев, и он – ребенок войны. Ведь пришел в этот мир в июне прошлого года. Он пока не отдает себе отчет, какие эмоции испытала его мама 24 февраля. Но точно чувствовал, что мама с папой и кошка Лола его очень ждут.

Эта история – часть общего проекта Вікон и СТБ ко Дню матери. Спецпроект – посвящение несокрушимым украинским мамочкам, которые во время полномасштабной войны рождают новых украинцев, чтобы жизнь продолжалась. И становятся щитом для своих детей.

Читай и смотри больше историй в спецпроекте Мадонна. Жизнь продолжается.

Как встретили полномасштабное вторжение

В преддверии полномасштабного вторжения у Евгении была куча дел. Пятый месяц беременности, плановое УЗИ, во время которого врач определил пол ребенка. Пара попросила не озвучивать, потому что очень хотели устроить гендер пати.

Никогда не думала, что забеременею во время войны, – признается она. – Совсем не такие планы в жизни имели мы с мужем. Но если вы меня спросите, изменила ли я решение относительно беременности, если бы знала, что будет большая война – скажу вам так: Никогда!

– Мы тогда еще сделали ставки, – улыбается Женя. – Муж сказал, что точно будет мальчик, а я настаивала, что ждем принцессу, потому что так мне чувствовалось. Вечером дома хотелось открыть этот конверт, я едва сдерживалась. Успокаивала себя подготовкой к вечеринке.

На следующее утро в пять часов их разбудил звонок сестры. Евгения подумала, может, кому-то из родственников стало плохо, наверное, бабушке. Испуганная сестра сообщила, что над ее домом самолеты, а на горизонте виднеется зарево от взрывов.

Мужа вызвали на работу, поэтому Евгения осталась дома одна. Пыталась себя успокоить: “Не нервничай, ты же беременна, думай не только о себе!”. Решила пойти за продуктами, чтобы сделать запас пищи – люди в магазине гребли все подряд.

Соль и хлеб разбирали моментально, последнюю буханку из полки Евгения едва успела забрать себе.

Вскоре позвонила мама.

— Вся в слезах, и говорит мне “не знаю, что будет дальше, открывай конверт, чтобы знать, кого мы ждем”. Как тогда помню, поставила телефон и принялась снимать на видео, как открываю, какие эмоции тогда испытывала. Начала тоже плакать, потому что мы должны это сделать вместе с мужем и не при таких условиях.

И тут достаю листик с надписью “У вас будет мальчик”. Я так обрадовалась! Начала разговаривать с животиком, говорила: сын, не бойся ничего, твоя мама с тобой, тебя никто не обидит.

– А потом, чтобы не звонить всем, просто отправила это видео родным. Набрала только мужа, чтобы сказать ему лично. Но он меня почти не слышал из-за плохой связи.

Переезд в безопасное место

Через день приехали родители мужа и мама Евгении с сестрой. Ехали колонной, очень сложно, ведь на тот момент уже были взорваны мосты, так что пришлось добираться по полям, лесам и селам. Как потом призналась мама, ее предупреждали, что дорога слишком опасна для жизни.

Но она сказала: “Мне безразлично, я пойду пешком, главное дойти до своего ребенка. На самом деле они чудом доехали. Но я была счастлива, что в тот момент мы все вместе”, – вспоминает Евгения.

В тот же день на семейном совете было решено, что женщины должны уезжать из страны ради безопасности своей и еще нерожденного малыша.

– Думаете, мне легко было оставлять мужа? Нет, у меня была истерика, но родные настаивали, что это ради жизни ребенка. Это было самое главное.

Этот путь Евгения будет помнить всю свою жизнь.

— У нас была одна огромная сумка, такая, знаете, в клетку, с которой раньше ездили на рынки торговать. Еще портфель, маленькая сумка и перевозка для Лолы, которую я даже не представляла, чтобы оставить дома. Она как ребенок мне, всегда рядом. Я несла Лолу, а мама с сестрой тащили все вещи. Сначала Хмельницкий, затем Львов.

Позже искали поезд на Перемышль. Куча людей, все бегут, толкаются, к вагонам километровая очередь. Дети плачут, животные нервничают, кто-то покидал вещи, которые не влезли в поезд.

В подземном переходе от стресса какая-нибудь беременная девушка начала рожать. Все происходило как в страшном сне.

И им говорят, что сегодня это последний поезд, следующий будет завтра. Сирена за сиреной воют. Решили забираться в этот поезд во что бы то ни стало. Беременных с детьми пропускали вперед, но в какой-то момент Евгения поняла, что не может пробиться из-за большого количества сопровождающих других пассажиров.

Мама умоляла, чтобы меня пропустили, но почему тем людям, которые оказались рядом с нами, было безразлично. В тот момент мне стало страшно, что от стресса я прямо здесь потеряю ребенка, – делится Евгения.

Их заметил находившийся у вагона волонтер и помог женщинам сесть в поезд. Будущую маму отправили внутрь вагона, в тепло, а маме с сестрой пришлось всю дорогу ехать в холодном тамбуре. Впереди их ожидало пересечение границы продолжительностью 14 часов.

Пребывание в Польше

— В Перемышле поляки очень тепло встречали украинцев. Бутерброды, горячий чай, соки и сладкое, сим карты в телефоны и многое другое. Мы им очень благодарны! Но наша дорога шла дальше, к знакомым в город Ченстохово.

В Польше Евгения пробыла не дольше трёх месяцев и ежедневно повторяла, как сильно хочет домой. К мужу.

– С нами было все хорошо. Мы были в безопасности, познакомились с очень хорошими людьми, которые нам помогли, предоставили жилье, помогали с продуктами и одеждой. Мы им очень благодарны, что в такое время не оставили нас наедине!

Но своего сыночка Евгения решила рожать в Украине, не смотря ни на тревоги, ни на страхи. И хотя все ее отказывали и просили рожать в Польше, на восьмом месяце беременности она вернулась домой.

Дорога на родную землю заняла почти два дня. Снова было разное: и длинные очереди на границе, и ожидание продолжительностью целый день, живот тянул вниз. Но это было ничто по сравнению с тем мгновением, когда она снова обняла любимого.

Рождение малыша

Рожать сынишку пара планировала в Житомире.

— Тогда горючего вообще не было, помните? Собирали всем миром – кумовья, друзья. Выстаивали очереди на заправках, чтобы залить бак. Нам помогали все! Муж завез меня к маме в Житомир и вернулся на службу. Должен был приехать к нам 21 июня – день, на который назначили кесарево сечение.

Мы с первого дня беременности знали, что будем рожать вместе.

Но сын как настоящий украинец решил по-своему и забрался в этот мир на несколько дней раньше.

– Он настоящий малыш военного, – гордится Евгения. — Лег вниз головой, как положено, и родился так быстро, что я сама не поняла, как это произошло. Врачи сказали, что он просто взял и выскочил из живота. Наверное, очень хотел с нами увидеться. А мы очень хотели его увидеть. Потому что наш ребенок мечтает и такой желанный.

И пусть мы сегодня живем в страхе за его жизнь, и не знаем, что нас ждет завтра, но сын – это наш смысл жизни. Благодаря ему мы находим силы, несмотря ни на что, — говорит Евгения Климчук.

— Сын – это продолжение нашей с мужем любви. Верю, что о продолжающейся войне он будет читать только в книгах. Верю в нашу Победу и светлое будущее наших детей. Иначе никак!

Общалась Елена Сандул.

Смотри важный проект – посвящение мамам, родившим во время полномасштабной войны, — документальный фильм Мадонна. Жизнь продолжается — 14 мая, в воскресенье, в 23:10 на телеканале СТБ!

А фотовыставка Мадонна. Жизнь продолжается – с 13 по 21 мая на втором этаже ТРЦ Gulliver. Вход свободный.

Наблюдение за страшными кадрами войны уже давно стало обыденностью украинцев. Но если это женщина, которая носит под сердцем ребенка? Вікна рассказывали о блогере Татьяне Микитенко, которая перенесла беременность на фоне ужасной войны в сердце Европы.

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