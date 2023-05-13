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“Якась дівчина від стресу почала народжувати просто в переході”. Блогерка Євгенія Климчук про вагітність і пологи під час війни

Богдана Савчук 13 Травня 2023, 18:30
“Якась дівчина від стресу почала народжувати просто в переході”. Блогерка Євгенія Климчук про вагітність і пологи під час війни
Фото: Instagram

Ексклюзиви
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