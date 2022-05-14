Давление или искренность? История четырехлетней Алисы и ее мамы, разлученных российскими оккупантами

Историю четырехлетней мариупольчанки Алисы из подземелья Азовстали, у которой рашисты во время так называемой фильтрации забрали маму, из-за чего девочка фактически сама ехала в эвакуацию, узнал весь мир.

Цинизм оккупантов ошеломил многих, впрочем, оказывается, это был еще не его предел. На днях пленница захватчиков, военный медик Виктория Обидина, позвонила своей маме в Польшу и попросила вернуть Алису ей на временно оккупированную территорию.

А до этого женщина успела сделать несколько неоднозначных и странных заявлений на камеру пропагандистов. Впрочем, и родственница заложницы, и девушка, которая присматривала за ребенком в эвакуационном автобусе, уверенны – это требование было озвучено под давлением захватчиков.

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Дорога маленькой Алисы к свободе

Те эвакуационные бусы, которые доставили в Запорожье 173 мариупольца, добирались до пункта назначения более суток.

Среди пассажиров была одинокая Алиса, у которой оккупанты забрали маму. Потом ребенок несколько дней провел в Запорожье, и сейчас уже на западе Украины, куда ее отвез родной дядя.

Валерия Зеленская, которая фактически сопровождала девочку, говорит, что мама Алисы Виктория решилась направить ребенка самого, потому что перед ней стоял тяжелый выбор.

Женщины вместе были в так называемом фильтрационном лагере под Мариуполем. Даже оказались в одной палатке.

Вика вошла, расстроена. Сказала, что ее забирают в плен, а ребенка отправят в приют.

– Я говорю: ни в коем случае! Давай, я попытаюсь довезти ее в Запорожье и потом передам вашим родственникам. Мы с ней были знакомы буквально 10 минут, однако Виктория согласилась и написала доверенность на ребенка на мое имя.

– Я пообещала передать Алису дяде, который потом отвезет ее бабушке. Мне кажется, в той ситуации это был лучший выход, – рассказывает Валерия.

Неоднозначные заявления под давлением

Недавно в сети появилась запись российских пропагандистов, на которой Виктория Обидина говорила странные вещи. Например, что азовцы якобы не разрешали медикам покидать подземелье комбината чуть ли не под страхом смерти.

Впрочем, они все же оказались в эвакуационной колонне, хотя женщина изначально догадывалась – она не пройдет фильтрацию. И написать доверенность на своего ребенка, чтобы чужой человек доставил его в Запорожье, ей подсказали представители Красного креста.

Дальше звучали фразы, ради которых, очевидно, и записывалось это псевдоинтервью:

Я нахожусь в Донецке, ко мне здесь относятся нормально. Здесь не так, как показывают по новостям и все остальное. Я бы хотела, чтобы ребенок был со мной.

Мама Виктории и бабушка Алисы, Светлана, живет в Польше. По словам работницы, с тех пор, как ее дочь захватили оккупанты, она не выходила на связь. Впрочем, на днях позвонила ей и ошеломила своей просьбой.

Светлана Пасечник рассказывает, что сначала дочь ей сказала: мама, все хорошо, давай, поговорим по видеосвязи.

Потом начала меня уверять, что здесь (в лагере пленных – ред.) ее никто не трогает, кормят, поэтому не стоит переживать. Однако по внешнему виду мне было понятно – с Викторией что-то не то.

Светлана признается, сразу заметила, что рядом с дочерью кто-то был. Она постоянно смотрела куда-нибудь в сторону, и я поняла, что там кто-то стоял, хотя она и уверяла, что сама в комнате. А потом даже был слышен чей-то мужской голос.

Позже Виктория заявила то же, что и на той пропагандистской записи, что она остается в Донецке и просит вернуть ей туда Алису. Конечно, в ответ – она услышала от Светланы отказ.

В искреннее желание Виктории остаться на временно оккупированной территории, да еще и забрать туда ребенка, так же не верит и Валерия.

– Для меня это удивительно. Она очень переживала, чтобы Алиса добралась оттуда в Запорожье. А теперь говорит, что желает вернуть туда дочь? Это просто бред! Уверена, что это было сказано под давлением, говорит Валерия.

Какая судьба ждет пленную Викторию

Вопросом освобождения плененной российскими оккупантами молодой мамы Виктории Обидиной сейчас лично занимается вице-премьер Ирина Верещук, о чем она заявила в телеэфире.

Подобные случаи, когда оккупанты разводят родителей с маленькими детьми во время эвакуации на свободные территории, не единичны. В настоящее время только в Запорожье уже зафиксировано 36 таких фактов.

Напомним, ранее мы рассказывали историю пограничника Богдана Назаренко, который погиб на войне и не успел увидеть своих новорожденных сыновей.