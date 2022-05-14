Тиск чи щирість? Історія чотирирічної Аліси та її мами, яких розлучили російські окупанти

Історію чотирирічної маріупольчанки Аліси з підземелля Азовсталі, в якої рашисти під час так званої фільтрації забрали маму, через що дівчинка фактично сама їхала в евакуацію, дізнався увесь світ.

Цинізм окупантів приголомшив багатьох, втім, виявляється, то була ще не його межа. Днями бранка загарбників, військова медичка Вікторія Обідіна зателефонувала своїй мамі в Польщу та попросила повернути Алісу їй, на тимчасово окуповану територію.

А до цього – жінка встигла зробити кілька неоднозначних та дивних заяв на камеру пропагандистів. Втім, і родичка заручниці, і дівчина, яка приглядала за дитиною в евакуаційному автобусі, певні – ця вимога була озвучена під неабияким тиском чужинців.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Дорога маленької Аліси до свободи

Ті евакуаційні буси, що доправили до Запоріжжя 173 маріупольців, діставалися до пункту призначення понад добу.

Серед пасажирів була самотня Аліса, в якої окупанти забрали маму. Потому дитина кілька днів провела у Запоріжжі, та нині вже на заході України, куди її відвіз рідний дядько.

Валерія Зеленська, що фактично супроводжувала дівчинку, каже, що мама Вікторія зважилася відрядити дитину саму, бо перед нею стояв тяжкий вибір.

Жінки разом були у так званому фільтраційному таборі під Маріуполем. Навіть опинилися в одному наметі.

Віка зайшла, засмучена. Сказала, що її забирають у полон, а дитину відправлять до сиротинця.

– Я кажу: в жодному разі! Давай, я спробую довезти її до Запоріжжя і потім передам вашим родичам. Ми з нею булий знайомі буквально 10 хвилин, однак Вікторія погодилася і написала довіреність на дитину на моє ім’я.

– Я пообіцяла передати Алісу дядьку, який потім відвезе її бабусі. Мені здається, у тій ситуації то був найліпший вихід, — розповідає Валерія.

Неоднозначні заяви під тиском

Нещодавно в мережі з’явився запис російських пропагандистів, на якому Вікторія Обідіна казала дивні речі. Що, буцім-то, азовці не дозволяли медикам полишати підземелля комбінату ледь не під страхом смерті.

Втім вони все ж таки опинилися в евакуаційній колоні, хоча жінка відпочатку здогадувалася – вона не пройде фільтрацію. І що написати довіреність на свою дитину, аби чужа людина доправила її у Запоріжжя, їй підказали представники Червоного хреста.

Далі лунали фрази, заради яких, вочевидь, й записувалося це псевдоінтерв’ю:

Я перебуваю в Донецьку, до мене тут ставляться нормально. Тут не так, як показують за новинами та все інше. Я б хотіла, щоб дитина була зі мною.

Мама Вікторії та бабуся Аліси, пані Світлана, мешкає у Польщі. За словами заробітчанки, відтоді, як її дочку захопили окупанти, та не виходила на зв’язок. Але днями зателефонувала їй та неабияк ошелешила своїм проханням.

Світлана Пасічник розповідає, що спочатку Вікторія сказала: мама, все добре, давай, поговоримо по відеозв’язку.

Потім почала мене запевняти, що, мовляв, тут (у таборі полонених – ред.) її ніхто не чіпає, годують, тож, ти не варто перейматися. Однак за зовнішнім виглядом мені було зрозуміло – із Вікторією щось не те.

Світлана зізнається, одразу помітила, що поруч із дочкою, хтось був. Вона постійно дивилася кудись убік, і я зрозуміла, що там хтось стояв, хоч вона і запевняла, що сама в кімнаті. А потім навіть було чутно чийсь чоловічий голос.

Пізніше Вікторія заявила те ж саме, що й на тому пропагандистському записі: вона лишається у Донецьку та просить повернути їй туди Алісу. Звісно, що у відповідь почула від Світлани відмову.

У щире бажання Вікторії лишитися на тимчасово окупованій території та ще й забрати туди дитину, так само не вірить і Валерія.

– Для мене це дуже дивно. Вона дуже переймалася, аби Аліса дісталася звідти до Запоріжжя. А тепер каже, що хоче повернути туди дочку? Це просто маячня! Упевнена, що це було сказано під тиском, — говорить Валерія.

Яка доля чекає на полонену Вікторію

Питанням визволення полоненої рашистами молодої мами Вікторії Обідіної нині особисто займається віце-прем’єрка Ірина Верещук, про що вона заявила у телеефірі.

Подібні випадки, коли окупанти розлучають батьків із маленькими дітьми під час евакуації на вільні території, не поодинокі. Нині лише на Запоріжжі вже зафіксовано 36 таких фактів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію прикордонника Богдана Назаренка, який загинув на війні та не встиг побачити своїх новонароджених синів.