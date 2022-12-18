Интервью

Украине нужны три вещи! Александра Матвийчук о Нобелевской премии мира и будет ли суд над Путиным

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 18 декабря 2022, 18:00
Олександра Матвійчук
Фото: Getty Images

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