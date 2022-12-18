Украине нужны три вещи! Александра Матвийчук о Нобелевской премии мира и будет ли суд над Путиным

18 декабря глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук привезла Нобелевскую премию мира в Украину. Именно эта правозащитная организация получила первую в Украине Нобелевскую премию. В этом году она была вручена также белорусскому правозащитнику Олесю Беляцкому и российской правозащитной организации Мемориал.

Хотя для многих решение организаторов предоставить премию одновременно Украине, России и Беларуси показалось весьма “странным”, для нас это особая победа, ведь всемирное общество признало борьбу каждого украинца за мир.

Украинская правозащитница Александра Матвийчук уже посетила с рабочими поездками Стокгольм, Осло, Берлин, Брюссель, Страсбург и Вашингтон. Там лауреат Нобеля проводила встречи с руководством Европарламента, журналистами и высокопоставленными европейскими чиновниками. Мы пообщались с борцом за права человека в Украине и регионе ОБСЕ. Что рассказала Александра о премии мира, поддержке Украины и отстаивании наших прав – читай в интервью.

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О нобелевской премии

— Это все для Украины, чтобы у нас были возможности, которые мы используем, и чтобы перестали гибнуть люди на фронте, на оккупированных территориях и в тылу.

На всех встречах я говорила, что нам нужны три вещи:

Современное оружие. Мы должны освободить наши территории и проживающих там людей. Мы никогда не оставим наших граждан насмерть и пытки. Справедливость. Ведь весь этот ужас, через который мы сейчас проходим — это результат тотальной безнаказанности, которая у России есть на протяжении десятилетий. Следует создать международный трибунал и привлечь Путина, Лукашенко и всех других российских военных преступников к ответственности. Новая интернациональная система мира и сохранности. Эта не работает. Она лежит в развалинах, как Мариуполь. И мы живем в очень опасном мире, в котором генеральный секретарь ООН, когда приезжает в Киев, российская ракета попадает в жилой дом и убивает в своей собственной квартире журналистку Веру Гирич. И это следует изменить.

Это впервые, когда из нашего региона голоса правозащитников слышат. Мне удалось поднимать вопросы правосудия на высоком уровне. В то же время, признаюсь, я была в достаточно необычной для себя позиции, потому что кроме этого, говорила о том, что Украине нужно оружие.

И это, вероятно, не то, что они ожидали услышать от правозащитницы. У нас сейчас нет никаких правовых механизмов, чтобы остановить российские зверства.

Нам нужно создать такую международную систему, в которой будут чувствовать себя в безопасности и гарантировать защиту прав человека все люди, независимо от того, проживают ли они в странах, которые являются членами какого-либо военного блока.

И начать изменение этой системы нужно с того, чтобы исключить Россию из Совбеза ООН за системные нарушения устава.

Настроения европейцев и увидим ли мы приговоры для военных преступников

— Люди, которые занимались организационными вопросами награждения премией, подошли к украинской команде в конце всех торжеств и сказали, восторженны и видят, что мы не жертвы! Мы воины! Что у нас каждый на своем месте боретесь – и это вызывает восхищение.

Совместно с партнерскими организациями мы работаем по одной инициативе Трибунал для Путина, и мы зафиксировали вместе уже более 27 тысяч военных преступлений. Эта цифра огромна.

Это только верхушка айсберга! И я уверена, что мы увидим Путина и других российских военных преступников перед международным трибуналом.

Да, я знаю, что сейчас до сих пор крепкий авторитарный режим в РФ, но история убедительно свидетельствует, что авторитарные режимы падают, а считавшие себя неприкосновенными лидеры оказываются перед правосудием.

А для этого украинцам нужно убедить мир, потому что до сих пор они смотрят на ситуацию через призму Нюрнбергского трибунала, когда нацистских преступников осудили после падения режима. Мы должны убедить, что правосудие не должно ждать. Надо создать международный трибунал уже сейчас!

Что будет делать Центр гражданских свобод

— Мы с коллегами будем дальше работать над документированием и сейчас сосредоточимся на том, чтобы создать новую комплексную систему правосудия. Один из элементов этой системы – это создание международного трибунала.

Но также нам нужно работать над усилением национальной правовой системы. Мы должны построить такую страну, в которой права каждого человека защищены, власть подотчетна, правосудие независимо, а полиция, ну, ей просто никогда в голову не придет бить мирные студенческие демонстрации.

Кстати, Нобелевская премия мира — не единственная награда, которую в этом году завоевали украинцы. Премию имени сенатора Джона Маккейна 2022 года за лидерство на государственной службе присудили всем женщинам Украины.

А украинский народ и президент Зеленский получили премию Сахарова-2022.

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