Нобелевскую премию мира 2022 получили организации из Украины, России и Беларуси — что о них известно и какой была реакция

Пока украинцы настойчиво борются за мир и ждут его наступления как наиболее выдающегося события в своей жизни, Нобелевский комитет определяет своих лауреатов по вопросам сохранения мира.

В этом году представители премии решили, что целесообразно будет одновременно наградить представителей как Украины, так и Беларуси с Россией. Премию мира 2022 года присудили украинской правозащитной организации Центр гражданских свобод, а также белорусскому правозащитнику Олесю Беляцкому и российской правозащитной организации Мемориал.

В заявлении комитета говорится, что именно эти представители в течение многих лет пропагандировали право критиковать власть и защищать основные права общины, а также приложили немалые усилия, чтобы документировать военные преступления и случаи нарушения прав человека и злоупотребления властью.

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Вместе они показывают важность гражданского общества для мира и демократии.

Вікна собрали основную информацию о нынешних лауреатах Нобелевской премии мира, а также реакции украинских представителей на такое соседство в званиях.

Центр Гражданских Свобод

Украинская организация Центр Гражданских Свобод была основана для продвижения ценностей прав человека. С 2014 года ее представители также приняли участие в мониторинговых группах в Крыму и на Донбассе, чтобы контролировать соблюдение прав человека на этих территориях и документировать случаи преследований.

Возглавляющая организацию правозащитница Александра Матвийчук после получения награды отметила, что сейчас говорят армии, это произошло, потому что голоса правозащитников не хотели слышать.

Возможно, нас слушали на Комитете ООН по правам человека, но точно не в залах, где принимаются решения людьми у власти.

Также Александра Матвийчук отметила, что теперь для наступления мира нужно предпринять несколько решительных шагов. Сначала ООН и государства-участники должны провести реформу международного мира и безопасности.

Затем создать международный трибунал и привлечь Путина, Лукашенко и других военных преступников к ответственности. Вдобавок важно, чтобы обычные люди тоже осознали свою силу влиять на мир.

Алесь Беляцкий

Белорусский правозащитник Алесь Беляцкий был рожден на территории РСФСР, но вся его деятельность сконцентрирована именно в Беларуси. Мужчина является руководителем правозащитного центра Вясна.

Из-за того, что средства его организации в основном хранились за границей, в 2011 году Алесь Беляцкий был осужден на четыре с половиной года тюрьмы. Обвиняли правозащитника в неуплате налогов в размере 500 тысяч евро.

В том же году Генеральная прокуратура Беларуси за подписью Генерального прокурора Григория Василевича выносила мужчине предупреждение о недопустимости деятельности организации, которую Верховный суд Беларуси ликвидировал еще в 2003 году.

Несмотря на это, Вясна продолжала работать и дальше. В 2021 году в рамках погрома общественных организаций были задержаны практически все представители организации, в том числе и сам Алесь Беляцкий. В большинстве своем им инкриминировали подготовку массовых беспорядков и неуплату налогов.

Мемориал

Российская организация была создана еще при СССР в 1989 году. Первоначально Мемориал считался добровольным историко-просветительским обществом. Одним из основателей был тоже лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров.

Официально организация определяет свои цели помогать развитию гражданского общества и демократического правового государства, а также восстановление исторической правды и памяти жертв политических репрессий тоталитарных режимов. В большинстве своем Мемориал занимается тем, что проводит исследования, просветительные мероприятия и развивает правозащитную деятельность.

Официально организация была ликвидирована решением российского суда в конце декабря 2021 года.

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Реакция украинских представителей

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь подверг критике Нобелевский комитет за присуждение Премии мира представителям из Беларуси и России. Чиновник отметил, что они не смогли организовать сопротивление войне, которую развязали их страны.

У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова «мир», якщо @NobelPrize разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто «супер». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 7, 2022

Еще больше нужно присмотреться комитетам многих премий и украинским ученым. Читай истории женщин-ученых о работе во время войны.

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