Мир

Нобелевскую премию мира 2022 получили организации из Украины, России и Беларуси — что о них известно и какой была реакция

Даниэла Долотова, редактор сайта 07 октября 2022, 20:16
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