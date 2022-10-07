Світ

Нобелівську премію миру 2022 отримали організації з України, Росії й Білорусі — що про них відомо і якою була реакція

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Жовтня 2022, 20:16
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