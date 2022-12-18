Україні потрібні три речі! Олександра Матвійчук про Нобелівську премію миру і чи буде суд над Путіним

18 грудня голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук привезла Нобелівську премію миру в Україну. Саме ця правозахисна організація отримала першу в Україні Нобелівську премію. Цьогоріч її було вручено також білоруському правозахиснику Олесю Біляцькому та російській правозахисній організації Меморіал.

Хоч для багатьох рішення організаторів надати премію одночасно Україні, Росії та Білорусі здалося вельми “дивним”, для нас це особлива перемога, адже всесвітнє суспільство визнало боротьбу кожного українця за мир.

Українська правозахисниця Олександра Матвійчук вже відвідала з робочими поїздками Стокгольм, Осло, Берлін, Брюсель, Страсбург та Вашингтон. Там лауреатка Нобеля проводила зустрічі з керівництвом Європарламенту, журналістами та високопоставленими європейськими чиновниками. Ми поспілкувалися з борчинею за права людини в Україні та регіоні ОБСЄ. Що розповіла Олександра про премію миру, підтримку України та відстоювання наших прав — читай в інтерв’ю.

Зараз також дивляться

Про нобелівську премію

— Це все для України, щоб у нас були можливості, які ми використаємо, і щоб перестали гинути люди на фронті, на окупованих територіях і в тилу.

На всіх зустрічах я говорила про те, що нам потрібні три речі:

Сучасна зброя. Ми маємо звільнити наші території й людей, які там проживають. Ми ніколи не залишимо наших громадян на смерть і тортури. Справедливість. Адже весь цей жах, через який ми зараз проходимо — це результат тотальної безкарності, яку Росія має протягом десятиліть. Потрібно створити міжнародний трибунал і притягнути Путіна, Лукашенка та усіх інших російських воєнних злочинців до відповідальності. Нова міжнародна система миру і безпеки. Ця не працює. Вона лежить в руїнах, як Маріуполь. І ми живемо у дуже небезпечному світі, в якому генеральний секретар ООН, коли приїжджає до Києва, то російська ракета влучає в житловий будинок і вбиває у своїй власній квартирі журналістку Віру Гирич. І це належить змінити.

Це вперше, коли з нашого регіону голоси правозахисників чують. Мені вдалося піднімати питання правосуддя на високому рівні. Водночас зізнаюся, я була в досить незвичній для себе позиції, бо крім цього, говорила про те, що Україні потрібна зброя. І це, напевно, не те, що вони очікували почути від правозахисниці. У нас зараз немає жодних правових механізмів, щоб зупинити російські звірства.

Нам потрібно створити таку міжнародну систему, в якій будуть відчувати себе в безпеці й матимуть гарантії захисту прав людини всі люди, незалежно від того, чи проживають вони у країнах, які є членами якогось військового блоку.

І почати зміну цієї системи потрібно з того, щоб виключити Росію із Ради безпеки ООН за системні порушення статуту.

Настрої європейців та чи побачимо ми вироки для воєнних злочинців

— Люди, які опікувалися організаційними питаннями на нагородженні премією, підійшли до української команди наприкінці усіх урочистостей і сказали, захоплені бачать, що ми не жертви! Ми воїни! Що у нас кожен на своєму місці боретеся — і це викликає захоплення.

Спільно з партнерськими організаціями ми працюємо в одній ініціативі Трибунал для Путіна, і ми зафіксували разом уже понад 27 тисяч воєнних злочинів. Ця цифра величезна.

Це тільки верхівка айсберга! І я переконана, що ми побачимо Путіна та інших російських воєнних злочинців перед міжнародним трибуналом.

Так, я знаю, що зараз досі міцний авторитарний режим у РФ, але історія переконливо свідчить, що авторитарні режими падають, а їхні лідери, які вважали себе недоторканими, опиняються перед правосуддям.

А для цього українцям треба переконати світ, бо й досі вони дивляться на ситуацію через призму Нюрнберзького трибуналу, коли нацистських злочинців засудили після падіння режиму. Ми маємо переконати, що правосуддя не має чекати. Потрібно створити міжнародний трибунал вже зараз!

Що робитиме далі Центр громадянських свобод

— Ми з колегами далі будемо працювати над документуванням і зараз зосередимося на тому, щоб створити нову комплексну систему правосуддя. Один з елементів цієї системи — це створення міжнародного трибуналу.

Але так само нам треба працювати над посиленням національної правової системи. Ми маємо побудувати таку країну, в якій права кожної людини захищені, влада підзвітна, правосуддя незалежне, а поліція, ну, їй просто ніколи в голову не прийде бити мирні студентські демонстрації.

До речі, Нобелівська премія миру — не єдина нагорода, яку цьогоріч вибороли Українці. Премію імені сенатора Джона Маккейна 2022 за лідерство на державній службі присудили всім жінкам України.

А український народ та президент Зеленський отримали премію Сахарова-2022.

Долучайся також до нашого Telegram. Ми там публікуємо лише найголовніше і найцікавіше для тебе.