За свободу думки! Український народ та президент Зеленський отримали премію Сахарова-2022

У світі існує щорічна премія імені Андрія Сахарова з красномовною назвою За свободу думки. Цьогоріч цю премію отримав народ України та президент Володимир Зеленський.

Присуджується така премія Європарламентом окремим особам і організаціям, що захищають права людини та основні людські свободи, а призовий фонд становить €50 тисяч.

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола у своєму Instagram зазначила: ця нагорода присвячена кожному українцю, який воює чи шукає прихистку в інших країнах.

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— Ця нагорода для тих українців, які воюють на землі. Для тих, хто був змушений тікати. Для тих, хто втратив рідних і близьких. Для всіх тих, хто відстоює і бореться за те, у що вірить.

Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і ми також.

Роберта Мецола також наголосила:

— Вони (українці) борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують своїми життями заради нас.

Ніхто не заслуговує на це більше!

Варто зазначити, що премію вручають з 1988 року. У 2018 нагороду отримав український режисер Олег Сенцов, а у 2020 та 2021 премія діставалася білоруській опозиціонерці Світлані Тихановській та російському “лібералу” Олексію Навальному відповідно.

До речі, Олег Сенцов зараз воює у силах ЗСУ. Читай його інтерв’ю про те, як українці будуть звільняти від окупантів Крим.

Головне фото: Офіс Президента

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