За свободу думки! Український народ та президент Зеленський отримали премію Сахарова-2022

У світі існує щорічна премія імені Андрія Сахарова з красномовною назвою За свободу думки. Цьогоріч цю премію отримав народ України та президент Володимир Зеленський.
Присуджується така премія Європарламентом окремим особам і організаціям, що захищають права людини та основні людські свободи, а призовий фонд становить €50 тисяч.
Голова Європейського парламенту Роберта Мецола у своєму Instagram зазначила: ця нагорода присвячена кожному українцю, який воює чи шукає прихистку в інших країнах.
— Ця нагорода для тих українців, які воюють на землі. Для тих, хто був змушений тікати. Для тих, хто втратив рідних і близьких. Для всіх тих, хто відстоює і бореться за те, у що вірить.
Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і ми також.
Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і ми також.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Roberta Metsola (@ep_president)
Допис, поширений Roberta Metsola (@ep_president)
Роберта Мецола також наголосила:
— Вони (українці) борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують своїми життями заради нас.
Ніхто не заслуговує на це більше!
Ніхто не заслуговує на це більше!
Варто зазначити, що премію вручають з 1988 року. У 2018 нагороду отримав український режисер Олег Сенцов, а у 2020 та 2021 премія діставалася білоруській опозиціонерці Світлані Тихановській та російському “лібералу” Олексію Навальному відповідно.
До речі, Олег Сенцов зараз воює у силах ЗСУ. Читай його інтерв’ю про те, як українці будуть звільняти від окупантів Крим.
Головне фото: Офіс Президента
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