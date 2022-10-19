Україна

За свободу думки! Український народ та президент Зеленський отримали премію Сахарова-2022

Вікторія Мельник, редакторка сайту 19 Жовтня 2022, 19:00
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