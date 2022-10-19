За свободу мысли! Украинский народ и президент Зеленский получили премию Сахарова-2022

В мире существует ежегодная премия имени Андрея Сахарова с красноречивым названием “За свободу мысли”. В этом году эту премию получил украинский народ и президент Владимир Зеленский.

Присуждается такая премия Европарламентом отдельным лицам и организациям, защищающим права человека и основные человеческие свободы, а призовой фонд составляет €50 тысяч.

Глава Европейского парламента Роберта Мецола в своем Instagram отметила: эта награда посвящается каждому украинцу, который воюет или ищет убежище в других странах.

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— Эта награда для украинцев, которые воюют на земле. Для тех, кто был вынужден бежать. Для тех, кто лишился родных и близких. Для всех, кто отстаивает и борется за то, во что верит.

Я знаю, что храбрый народ Украины не сдастся, и мы тоже.

Роберта Мецола также отметила:

— Они (украинцы) борются за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство права. Рискуют своими жизнями ради нас.

Никто не заслуживает этого больше!

Следует отметить, что премию получают с 1988 года. В 2018 году награду получил украинский режиссер Олег Сенцов, а в 2020 и 2021 году премия доставалась белорусской оппозиционерке Светлане Тихановской и российскому “либералу” Алексею Навальному соответственно.

Кстати, Олег Сенцов сейчас сражается в силах ВСУ. Читай его интервью о том, как украинцы будут освобождать от оккупантов Крым.

Главное фото: Офис Президента

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