Світ

Життя людей не може бути компромісом! Олександра Матвійчук на врученні Нобелівської премії миру

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Грудня 2022, 11:15
Промова Олександри Матвійчук на церемонії Нобелівської премії миру 2022

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