Жизнь людей не может быть компромиссом! Александра Матвийчук на вручении Нобелевской премии мира

10 декабря в столице Норвегии Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира в 2022 году.

Награды получили руководительница украинского Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, жена белорусского активиста Олеся Беляцкого, который находится за решеткой, и представитель российского правозащитного центра Мемориал Ян Рачинский.

Читай, о чем говорила Александра Матвийчук в своем выступлении и какие вопросы задала международному сообществу.

Сейчас также смотрят

Нобелевскую премию мира ждала вся Украина

В этом году впервые украинский язык прозвучал на официальной церемонии вручения Нобелевской премии мира.

— В этом году объявление Нобелевской премии мира ждала вся Украина. Мы расцениваем ее как признание усилий всего украинского народа, смело выступившего против попыток разрушить мирное развитие Европы, и как празднование важности работы правозащитников в предупреждении военной угрозы во всем мире, — отметила Матвийчук.

Однако, к сожалению, до сих пор нет решений для вызовов, через которые сейчас проходит весь мир. Людям в разных точках планеты приходится бороться за свои права и свободы в сложнейших обстоятельствах.

Поэтому Матвийчук задалась целью сформировать правильные вопросы международному сообществу, чтобы начать искать для них решения.

Как вернуть значение правам человека?

Руководительница Центра гражданских свобод подчеркнула, что права человека и демократические ценности нельзя добыть в борьбе раз и навсегда. Их следует поддерживать и защищать постоянно во всем мире.

Мир, прогресс и права человека неразрывно соединены. Государство, которое убивает журналистов, арестовывает активных людей или разгоняет мирные демонстрации, представляет угрозу не только для своих граждан.

Такое государство представляет угрозу всему региону и миру в мире в целом, — подчеркнула Матвийчук.

Поэтому международное сообщество должно реагировать на системные нарушения отдельных стран. Это хорошо видно на примере России.

Долгое время мир прощал РФ пытки над собственными гражданами, преступления в разных странах, агрессию в Украине с 2014 года. Поэтому Россия поверила в то, что сможет и дальше оставаться безнаказанной.

Однако, в конце концов, российский народ будет нести ответственность за свои позорные военные преступления и имперские стремления.

Как начать называть вещи своими именами?

Украинцы, конечно, хотят мира. Однако он не наступает тогда, когда страна, на которую напали, складывает оружие. Не нужно маскировать оккупацию под миром, а военные угрозы — под “политическими компромиссами”.

Мы не оставим людей на оккупированных территориях на смерть и пытки. Жизнь людей не может быть политическим компромиссом.

Бороться за мир — это не поддаваться давлению агрессора, а защищать людей от его жестокости, — сказала Александра Матвийчук.

Народ Украины сейчас борется за свободу во всех ее смыслах и платит за это высокую цену. От этой борьбы зависит будущее нашей страны. Все для того, чтобы люди имели право самостоятельно определять свою идентичность и делать демократический выбор.

Это не война двух государств, это война двух систем — авторитаризма и демократии.

Мы боремся за возможность строить страну, где права каждого человека защищены, власть подотчетная, суды независимые, а полиция не бьет мирные студенческие демонстрации на центральной площади столицы, — объяснила украинка.

Как обеспечить мир людям во всем мире?

К сожалению, следует констатировать, что международная система мира и безопасности больше не работает. Поэтому правозащитники, которые десятилетиями пытались использовать право для защиты людей, теперь вынуждены воевать с оружием в руках за свои ценности.

Система ООН, созданная после Второй мировой войны ее победителями, заложила для отдельных стран неоправданные индульгенции, — отметила Матвийчук.

Теперь эту доминантность стран с мощным военным потенциалом следует изменить. Уважение прав человека и действенные гарантии безопасности должны работать во всех уголках мира вне зависимости от участия тех или иных стран в военных блоках, их военного потенциала или экономической мощи.

Следует провести реформу международной системы для защиты людей от войн и авторитарных режимов. В этом деле не стоит полагаться только на политиков. Граждане всех стран должны четко излагать свою позицию.

Обычные люди оказывают гораздо большее влияние, чем они сами себе думают. Голос миллионов людей в разных странах может изменить мировую историю быстрее вмешательства ООН, — подчеркнула правозащитница.

Как обеспечить справедливость всем жертвам войны?

По словам Матвийчук, несмотря на то, что право на войне не работает, миру нужно разорвать круг безнаказанности и изменить подходы к правосудию за военные преступления.

Это не должно ждать свержения авторитарного режима и победы. Международное сообщество должно восстановить справедливость для всех пострадавших в войне.

Война превращает людей в цифры. Мы должны вернуть имена всем жертвам военных преступлений.

Независимо от того, кто они, их социального статуса, вида преступления и жестокости, которую они испытали, и интересуется ли медиа и общество их делом. Потому что жизнь каждого человека имеет значение, — подчеркнула глава Центра гражданских свобод.

Поэтому должен быть создан международный трибунал для всех военных преступников, в частности, Путина и Лукашенко.

Как глобальная солидарность может стать нашей страстью?

Людям всех стран следует понять, что все происходящее в мире — наша ответственность.

Права человека — это о способе мышления, об определенной парадигме восприятия мира, которая определяет, как человек думает и будет действовать. Они теряют значение, если их защиту оставить только юристам и дипломатам.

Поэтому недостаточно принять правильные законы или создать формальные институты. Ценности общества все равно будут сильнее, — сказала Матвийчук.

Нужно создать новое гуманистическое движение, объединяющее интеллектуалов и гражданские общества разных стран, которое будет работать с обществом и заниматься просвещением.

И это следует делать уже сейчас, а не перекладывать эту ответственность на плечи наших детей. Люди во всем мире должны взять на себя ответственность и начать действовать ради преодоления глобальных кризисов.

Ведь у демократических ценностей, идей свободы и прав человека нет государственных границ.

Вы не должны быть украинцами, чтобы поддержать Украину. Достаточно быть просто человеком, — призвала правозащитница.

Первая украинская Нобелевская премия мира досталась Центру гражданских свобод. Читай интервью с главой организации Александрой Матвийчук о том, какие были первые эмоции после победы и куда пойдут выигранные деньги.

Не пропускай самое интересное. Подписывайся на Telegram-канал Вікон.