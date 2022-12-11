Мир

Жизнь людей не может быть компромиссом! Александра Матвийчук на вручении Нобелевской премии мира

Елена Яковлева, редактор сайта 11 декабря 2022, 11:15
Промова Олександри Матвійчук на церемонії Нобелівської премії миру 2022

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