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Спасение жизни и восстановление идентичности: пластический хирург Дмитрий Слоссер об эстетических и реконструктивных операциях во время войны

Виктория Мельник, журналист сайта Даниэла Долотова, журналист сайта 19 января 2024, 17:30
Дмитрий Слоссер
Фото: Instagram

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Спасение жизни и восстановление идентичности: пластический хирург Дмитрий Слоссер об эстетических и реконструктивных операциях во время войны

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