Собирали лицо по кусочкам — как хирурги из США и Украины оперировали украинских военных

Известные пластические хирурги из США три дня бесплатно оперировали украинских защитников. Работали американские специалисты совместно с нашими медиками на базе одной из больниц Киевской области.

Работа была интенсивной, ежедневно сразу в нескольких операционных, чтобы помочь как можно большему числу пациентов. Эта медицинская миссия — не только шанс для воинов получить уникальную помощь в реконструкции лица, но и возможность нашим медикам перенять новый опыт от иностранных коллег.

Операции по реконструкции лица

Челюстно-лицевой хирург Юрий Чепурный рассказывает, что одному из военных сформировали нижнюю губу и восстановили герметичность полости рта.

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Военный Ив-Александр пережил подобную операцию. Он был танцовщиком, но сменил сцену на окопы. Во время выполнения боевого задания в Луганской области в него попал вражеский снайпер. Ему полностью разорвало щеку почти до скулы. Говорит, он не мог говорить и есть.

За девять месяцев лечения уже было несколько операций, пришлось искать нестандартные подходы, чтобы восстановить лицо.

Отсутствовала щека, часть губы, половина нижней челюсти, значительная часть языка и ткань вокруг него.

— Наша цель — чтобы пациент вернулся к полноценной жизни, — утверждает челюстно-лицевой хирург Андрей Копчак.

Помочь украинским воинам приехали семь медиков из США, одни из лучших специалистов по отоларингологии и реконструкции лица. Среди них даже бывший персональный врач бывшего президента США Билла Клинтона.

Еще один пластический хирург Стив Ортон уже был во Львове, во время своей поездки он увидел, как много есть пострадавших украинцев, и понял, что нашим медикам потребуется помощь.

В США он рассказал другим врачам о миссии в Украине и собрал специалистов. За три дня врачи провели десять сверхсложных операций.

Это не первый раз, когда врачи из-за границы приезжают помогать украинским коллегам. Ранее мы рассказывали, как американские хирурги приехали в Украину с миссией.

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