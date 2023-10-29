Збирали обличчя по шматочках — як хірурги зі США та України оперували українських військових

Відомі пластичні хірурги зі США три дні безплатно оперували українських захисників. Працювали американські фахівці спільно з нашими медиками на базі однієї з лікарень Київщини.

Робота була інтенсивною, щодня одразу в кількох операційних, аби допомогти якомога більшій кількості пацієнтів. Ця медична місія — не лише шанс для воїнів отримати унікальну допомогу з реконструкції обличчя, а й можливість нашим медикам перейняти новий досвід від іноземних колег.

Операції з реконструкції обличчя

Щелепно-лицевий хірург Юрій Чепурний розповідає, що одному з військових сформували нижню губу та відновили герметичність порожнини рота.

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Військовий Ів-Олександр пережив подібну операцію. Він був танцівником, але змінив сцену на окопи. Під час виконання бойового завдання на Луганщині у нього поцілив ворожий снайпер. Йому повністю розірвало щоку майже до вилиці. Каже, не міг розмовляти та їсти.

За дев’ять місяців лікування було вже кілька операцій, довелося шукати нестандартні підходи, щоб відновити обличчя.

Була відсутні щока, частина губи, половина нижньої щелепи, значна частина язика і тканина навколо нього.

Наша мета — щоб пацієнт повернувся до повноцінного життя, — стверджує щелепно-лицевий хірург Андрій Копчак.

Допомогти українським воїнам приїхали сім медиків із США, одні з найкращих фахівців з отоларингології та реконструкції обличчя. Серед них навіть є колишній персональний лікар колишнього президента США Білла Клінтона.

Ще один пластичний хірург Стів Ортон вже був у Львові, під час своєї поїздки він побачив, як багато є постраждалих українців, та зрозумів, що нашим медикам буде потрібна допомога.

У США він розповів іншим лікарям про місію в Україні та зібрав фахівців. За три дні лікарі провели десять надскладних операцій.

Це не вперше, коли лікарі з-за кордону приїздять допомагати українським колегам. Раніше ми розповідали, як американські хірурги приїхали в Україну з місією.

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