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Порятунок життя та відновлення ідентичності: пластичний хірург Дмитро Слоссер про естетичні та реконструктивні операції у часи війни

Вікторія Мельник, журналістка сайту Даніела Долотова, журналістка сайту 19 Січня 2024, 17:30
Дмитро Слоссер
Фото: Instagram

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Порятунок життя та відновлення ідентичності: пластичний хірург Дмитро Слоссер про естетичні та реконструктивні операції у часи війни
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