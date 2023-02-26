Самое сложное — это круглосуточные штурмы в любую погоду: интервью с бойцами 30-й бригады

Прошел год полномасштабной войны. Изменились мы, но и враг начал учиться и менять свою тактику, поэтому на поле боя не становится спокойнее.

Бойцы 30-й бригады Ростислав и Роман рассказали о ситуации на фронте, какие изменения наблюдают в поведении врага и какие бои больше всего запомнились.

Ростиславу 29 лет. Мужчина на фронте с лета 2022 года. Сам рассказывает, что в 2014 году окончил военную кафедру, часто был на учениях, овладевал новыми военными профессиями. Но когда появился выбор, то решил стать пехотинцем, чтобы быть ближе к друзьям.

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Думали, что когда-нибудь может начаться полномасштабная война?

Возможно, когда-то и задумывался, но представить, как это все будет, и подготовиться было сложно. Честно не ожидал, что будет полномасштабное вторжение.

Где встретили 24 февраля?

Был тогда в Киеве. В половине пятого утра позвонила коллега и сказала, что началась война.

Я слышал эти взрывы, ракеты по Киеву, аэродрому. Но все равно когда все это слышал, оно никак не укладывалось в голове.

Вы недавно вернулись из Бахмута. Скажите, пожалуйста, насколько трудно и в чем специфика боев там?

Это круглосуточные штурмы. Днем и ночью. Лезут во время снегопадов. Для них не играет важной роли такой аспект, как человеческий фактор. Они не воспринимают людей за людей.

Если раньше они брали нас артиллерией, сейчас заметно, что в несколько раз уменьшилось количество обстрелов артиллерией и авиацией. Сейчас они больше пехотой постоянно пытаются нас изнурить.

В Бахмуте ситуация постоянно напряженная. Из-за того, что у оккупантов там ничего не удается, они пошли по окрестностям. Продавить флангами пытаются.

Откуда берутся силы?

Вера в победу. Мотивация защитить своих родных. Тем более, мы же украинцы — свободолюбивый народ.

Кажется, что не устает и собрат Ростислава — Роман. Парню всего 19 лет, но он уже в армии достаточно долгое время. На фронте он с мая 2021 года.

Как изменились боевые действия с началом полномасштабной войны?

Изменились тем, что российская армия сейчас отправляет людей на мясо. Раньше было много техники и обстрелов.

Сейчас в основном идет толпа мяса, которая через несколько минут уничтожается.

Какие моменты из боев больше всего запомнились?

Было много таких случаев, когда думал, что не вернусь назад живым и здоровым.

Также бывало, когда оккупанты шли, мы думали, что сейчас будет что-то серьезное. Однако с помощью нашей минометки и артиллерии они ложились. Ничего у них не получилось вообще.

Почему сейчас идут такие ожесточенные бои за Бахмут?

Потому что оккупанты решили, что если они примут Бахмут, то это покажет, какая у них серьезная армия.

Я не думаю, что это у них получится, потому что наши ребята справляются отлично.

Если сравнивать ситуацию по состоянию на 2021 год и сейчас, то насколько все изменилось?

Раньше у нас было якобы перемирие, то есть нельзя было стрелять, когда мы видели врага. Все было только по команде.

Сейчас если мы видим какую-нибудь вражескую группу, командир нам позволяет ее уничтожить. Это очень хорошо, потому что командиры доверяют своему личному составу.

Святослав был уверен, что полномасштабное вторжение России неизбежно. Он готовился к этому несколько лет, а в 2022 году возглавил одну из бригад ТрО. Читай историю командира об искусстве принимать критично-правильные решения на войне.

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