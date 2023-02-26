Найскладніше — це цілодобові штурми за будь-якої погоди: інтерв’ю з бійцями 30-ї бригади

Минув рік повномасштабної війни. Змінились ми, але й водночас ворог почав вчитись та змінювати свою тактику, тож на полі бою не стає спокійніше.

Бійці 30-ї бригади Ростислав і Роман розповіли про ситуацію на фронті, які зміни спостерігають у поведінці ворога та які бої запам’ятались найбільше.

Ростиславу 29 років. Чоловік на фронті з літа 2022 року. Сам розповідає, що у 2014 році закінчив військову кафедру, часто був на злагодженнях, опановував нові військові професії. Та коли постав вибір, то вирішив стати піхотинцем, щоб бути ближче до друзів.

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Чи думали, що колись може початись повномасштабна війна?

Можливо, десь колись і задумувався, але уявити, як це все буде, та підготуватись було складно. Чесно не очікував, що буде повномасштабне вторгнення.

Де зустріли 24 лютого?

Був тоді у Києві. О пів на п’яту ранку подзвонила колега та сказала, що почалася війна.

Я чув ці вибухи, ракети по Києву, аеродрому. Але все одно, коли все це чув, воно ніяк не вкладалося в голові.

Ви нещодавно повернулись з Бахмуту. Скажіть, будь ласка, наскільки там важко та в чому полягає специфіка боїв там?

Це цілодобові штурми. Вдень і вночі. Лізуть під час снігопадів. Для них не грає важливу роль такий аспект, як людський фактор. Вони не сприймають людей за людей.

Якщо раніше вони брали нас артилерією, то зараз помітно, що в декілька разів зменшилась кількість обстрілів артилерією та авіацією. Зараз вони більше піхотою постійно намагаються нас виснажити.

У Бахмуті ситуація постійно напружена. Через те, що в окупантів там нічого не вдається, вони пішли по околицях. Продавити флангами намагаються.

Звідки беруться сили?

Віра у перемогу. Мотивація захистити своїх рідними. Тим паче ми ж українці — волелюбний народ.

Здається, що не втомлюється і побратим Ростислава — Роман. Парубку лише 19 років, але він вже у війську досить довгий час. На фронті він з травня 2021 року.

Наскільки змінились бойові дії з початком повномасштабної війни?

Змінились тим, що російська армія зараз відправляє людей на м’ясо. Раніше було багато техніки та обстрілів.

Зараз здебільшого йде натовп м’яса, який за декілька хвилин знищується.

Які моменти з боїв найбільше запам’ятались?

Було багато таких випадків, що думав, що не повернусь назад живим та здоровим.

Також бувало, коли окупанти йшли, ми думали, що зараз буде щось серйозне. Проте за допомогою нашої мінометки та артилерії вони лягали. Нічого у них не вийшло взагалі.

Чому зараз йдуть такі запеклі бої за Бахмут?

Тому що окупанти вирішили, що якщо вони візьмуть Бахмут, то це покаже, яка в них серйозна армія.

Я не думаю, що це в них вийде, тому що наші хлопці справляються на відмінно.

Якщо порівнювати ситуацію станом на 2021 рік та зараз, наскільки все змінилось?

Раніше у нас було нібито перемир’я, тобто не можна було стріляти, коли ми бачили ворога. Усе було тільки за командою.

Зараз якщо ми бачимо якусь ворожу групу, командир нам дозволяє її знищити. Це дуже добре, бо командири довіряють своєму особовому складу.

Святослав був впевнений, що повномасштабне вторгнення Росії — неминуче. Він готувався до цього кілька років, а у 2022 році очолив одну з бригад ТрО. Читай історію командира про мистецтво ухвалювати критично-правильні рішення на війні.

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