Найскладніше — це цілодобові штурми за будь-якої погоди: інтерв’ю з бійцями 30-ї бригади

Минув рік повномасштабної війни. Змінились ми, але й водночас ворог почав вчитись та змінювати свою тактику, тож на полі бою не стає спокійніше.
Бійці 30-ї бригади Ростислав і Роман розповіли про ситуацію на фронті, які зміни спостерігають у поведінці ворога та які бої запам’ятались найбільше.
Ростиславу 29 років. Чоловік на фронті з літа 2022 року. Сам розповідає, що у 2014 році закінчив військову кафедру, часто був на злагодженнях, опановував нові військові професії. Та коли постав вибір, то вирішив стати піхотинцем, щоб бути ближче до друзів.
Можливо, десь колись і задумувався, але уявити, як це все буде, та підготуватись було складно. Чесно не очікував, що буде повномасштабне вторгнення.
Був тоді у Києві. О пів на п’яту ранку подзвонила колега та сказала, що почалася війна.
Я чув ці вибухи, ракети по Києву, аеродрому. Але все одно, коли все це чув, воно ніяк не вкладалося в голові.
Це цілодобові штурми. Вдень і вночі. Лізуть під час снігопадів. Для них не грає важливу роль такий аспект, як людський фактор. Вони не сприймають людей за людей.
Це цілодобові штурми. Вдень і вночі. Лізуть під час снігопадів. Для них не грає важливу роль такий аспект, як людський фактор. Вони не сприймають людей за людей.
Якщо раніше вони брали нас артилерією, то зараз помітно, що в декілька разів зменшилась кількість обстрілів артилерією та авіацією. Зараз вони більше піхотою постійно намагаються нас виснажити.
У Бахмуті ситуація постійно напружена. Через те, що в окупантів там нічого не вдається, вони пішли по околицях. Продавити флангами намагаються.
Віра у перемогу. Мотивація захистити своїх рідними. Тим паче ми ж українці — волелюбний народ.
Здається, що не втомлюється і побратим Ростислава — Роман. Парубку лише 19 років, але він вже у війську досить довгий час. На фронті він з травня 2021 року.
Змінились тим, що російська армія зараз відправляє людей на м’ясо. Раніше було багато техніки та обстрілів.
Зараз здебільшого йде натовп м’яса, який за декілька хвилин знищується.
Зараз здебільшого йде натовп м’яса, який за декілька хвилин знищується.
Було багато таких випадків, що думав, що не повернусь назад живим та здоровим.
Також бувало, коли окупанти йшли, ми думали, що зараз буде щось серйозне. Проте за допомогою нашої мінометки та артилерії вони лягали. Нічого у них не вийшло взагалі.
Тому що окупанти вирішили, що якщо вони візьмуть Бахмут, то це покаже, яка в них серйозна армія.
Я не думаю, що це в них вийде, тому що наші хлопці справляються на відмінно.
Раніше у нас було нібито перемир’я, тобто не можна було стріляти, коли ми бачили ворога. Усе було тільки за командою.
Зараз якщо ми бачимо якусь ворожу групу, командир нам дозволяє її знищити. Це дуже добре, бо командири довіряють своєму особовому складу.
Святослав був впевнений, що повномасштабне вторгнення Росії — неминуче. Він готувався до цього кілька років, а у 2022 році очолив одну з бригад ТрО. Читай історію командира про мистецтво ухвалювати критично-правильні рішення на війні.
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