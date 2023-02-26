Інтерв'ю

Найскладніше — це цілодобові штурми за будь-якої погоди: інтерв’ю з бійцями 30-ї бригади

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 26 Лютого 2023, 18:00
Інтерв'ю з бійцями 30-ї бригади
Фото: Facebook

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