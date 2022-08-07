О калейдоскопе историй, феминизме в древнегреческих мифах и проблемах американок — интервью с писательницей Медлин Миллер

Еще со школьной парты все знакомы с загадочными мифами и легендами древней Греции. Героиней некоторых из них является Цирцея — коварная волшебница, бросающая вызов даже самому Зевсу.

Если ты думаешь, что древние мифы — просто сказки, не имеющие ничего общего с реальностью, то посмотри глубже в судьбу Цирцеи. Это мать-одиночка, сильная и независимая, которая завоевывает себе место в мире мужчин.

Ее называют ведьмой, злодейкой и мужененавистницей, но на самом деле она дарит своему любовнику Одиссею мудрость и ценные наставления для будущих путешествий по миру.

Судьба обошлась с ней жестоко, но ее история может дать силы для современных женщин, сталкивающихся с не меньшими проблемами в якобы равном цивилизованном мире.

Бестселлер Цирцея был переведен на 25 языков и получил немало престижных литературных наград.

Мы вместе с издательством Vivat имели возможность эксклюзивно пообщаться с его автором Медлин Миллер. Она рассказала, как оживила древнегреческую историю, а также с чем борются современные американки.

— В одном из своих интервью вы сказали, что сохраняете основную структуру и важные нарративные элементы истории, но меняете перспективу.

Однако древнегреческие мифы и легенды уже пересказывались тысячи раз во многих вариациях. У вас не было ощущения, что этот ресурс исчерпан и все уже написано до ваших романов?

— Может быть, это была гордыня, но я не чувствовала этого! Я провела столько лет, изучая разные предания, и все же обнаружила, что есть вопросы, на которые нет ответа, и истории, которые остаются неисследованными.

Часть того, что мне нравится в этих историях, заключается в том, как они богаты и наполнены смыслом. Они похожи на калейдоскопы: всякий раз, когда вы вращаете их на миллиметр, видите по-другому.

Поэтому я не думаю, что можно исчерпать истории в них. И я была в восторге от исследования части историй, которыми я всегда интересовалась, но никогда не видела, чтобы их переосмысливали.

— Многие из древнегреческих мифов до сих пор актуальные и важные. К примеру, умная и независимая женщина считалась ведьмой.

Мужчины боялись ее и поэтому хотели уничтожить. Как вы думаете, насколько современный мир отошел от этого страха?

— Я думаю, что этот страх все еще живет в нас. Меня всегда поражает, как часто женщин, обладающих властью, называют ведьмами, и насколько легче мы набрасываемся на женщин-лидеров, чем на мужчин.

Это то, от чего нам нужно отталкиваться всякий раз, когда мы это видим.

— Как вы относитесь к современному феминизму? Вы считаете себя феминисткой?

— Я абсолютно считаю себя феминисткой. Феминизм — это желание, чтобы мир был более справедливым для всех. Я считаю, что каждая должна хотеть быть феминисткой!

— С какими проблемами сегодня сталкивается американка?

— Со многими! За последние несколько лет была ужасная негативная реакция на права женщин. Еще несколько недель назад аборты стали незаконными для миллионов американских женщин.

В скором времени мы также можем потерять доступ к контрацепции. Возрастание ненависти к женщинам среди наших избранных официальных лиц действительно пугает. Плюс есть климатический кризис, который коснется каждого.

— Какие женщины вдохновляют вас на написание романов?

— Прекрасные писательницы, на которых я выросла, читая и обожая их книги: Изабель Альенде, Эми Тан, Маргарет Этвуд, Жанетт Уинтерсон, Тони Моррисон.

Кроме того, женщины, у которых были украдены их голоса и истории, и женщины, которые всю жизнь боролись, чтобы сделать мир лучше и справедливее.

— В чем сила современной женщины?

— В нашей решимости и взаимосвязи. Нам нужна большая устойчивая организация и действия. Нам нужны сети поддержки, охватывающие весь мир.

— Цирцея была матерью-одиночкой. Что бы вы посоветовали современным одиноким матерям, не верящим в себя?

— Воспитание детей-одиночек — это невероятно тяжелый труд. Я испытываю глубокое восхищение теми женщинами, которые это сделали. Моя мама была матерью-одиночкой.

Я бы сказала им, что они зажигают свет для своих детей. Надеюсь, что такие матери найдут сообщество людей, которые смогут их поддержать — людей, которые ценят, как тяжело они работают, и могут помочь облегчить бремя.

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