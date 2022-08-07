Про калейдоскоп історій, фемінізм у давньогрецьких міфах та проблеми американок — інтерв’ю з письменницею Медлін Міллер

Ще зі шкільної парти всі знайомі із загадковими міфами та легендами давньої Греції. Героїнею деяких з них є Цирцея — підступна чарівниця, яка кидає виклик навіть самому Зевсу.

Якщо ти думаєш, що стародавні міфи — просто казки, які не мають нічого спільного з реальністю, то лиш поглянь глибше в долю Цирцеї. Це мати-одиначка, сильна та незалежна, яка виборює собі місце у світі чоловіків.

Її називають відьмою, злодійкою та чоловіконенависницею, та насправді вона дарує своєму коханцю Одіссею мудрість та цінні настанови для майбутніх подорожей світом.

Доля обійшлась з нею жорстоко, але її історія може дати сили для сучасних жінок, які стикаються з не меншими проблемами в начебто рівному цивілізованому світі.

Бестселер Цирцея був перекладений 25 мовами та здобув чимало престижних літературних нагород.

Ми разом з видавництвом Vivat мали можливість ексклюзивно поспілкуватись з його авторкою Медлін Міллер. Вона розповіла, як оживила давньогрецьку історію, а також з чим борються сучасні американки.

— В одному зі своїх інтерв’ю ви сказали, що зберігаєте основну структуру та важливі наративні елементи історії, але змінюєте перспективу.

Проте давньогрецькі міфи та легенди вже переказувались тисячі разів у багатьох варіаціях. У вас не було відчуття, що цей ресурс вичерпаний і все вже написано до ваших романів?

— Можливо, це була гординя, але я зовсім не відчувала цього! Я провела стільки років, вивчаючи різні перекази, і все ж виявила, що є запитання, на які немає відповіді, і історії, які залишаються недослідженими.

Частина того, що мені подобається в цих історіях, полягає в тому, які вони багаті та наповнені сенсом. Вони схожі на калейдоскопи: кожного разу, коли ви повертаєте їх на міліметр, то бачите по-іншому.

Тож я насправді не думаю, що можна вичерпати історії в них. І я була в захваті від дослідження частини історій, якими я завжди цікавилась, але ніколи не бачила, щоб їх переосмислювали.

— Багато речей із давньогрецьких міфів досі актуальні та важливі. Наприклад, розумна і незалежна жінка вважалася відьмою.

Чоловіки боялися її й тому хотіли знищити. Як ви думаєте, наскільки сучасний світ відійшов від цього страху?

— Я думаю, що цей страх усе ще живе в нас. Мене завжди вражає, як часто жінок, які мають владу, називають відьмами, і наскільки легше ми накидаємось на жінок-лідерів, ніж на чоловіків.

Це те, від чого нам потрібно відштовхуватися кожного разу, коли ми це бачимо.

— Як ви ставитесь до сучасного фемінізму? Ви вважаєте себе феміністкою?

— Я абсолютно вважаю себе феміністкою. Фемінізм — це бажання, щоб світ був справедливішим для всіх. Я вважаю, що кожна повинна хотіти бути феміністкою!

— З якими проблемами сьогодні стикається американка?

— З багатьма! За останні кілька років була жахлива негативна реакція на права жінок. Ще кілька тижнів тому аборти стали незаконними для мільйонів американських жінок.

Скоро ми також можемо втратити доступ до контрацепції. Зростання ненависті до жінок серед наших обраних офіційних осіб справді лякає. Плюс є кліматична криза, яка торкнеться кожного.

— Які жінки надихають вас на написання романів?

— Чудові письменниці, на яких я виросла, читаючи та обожнюючи їхні книжки: Ізабель Альєнде, Емі Тан, Маргарет Етвуд, Жанетт Вінтерсон, Тоні Моррісон.

Крім того, жінки, у яких були вкрадені їхні голоси та історії, і жінки, які все життя боролись, щоб зробити світ кращим і справедливішим.

— У чому сила сучасної жінки?

— У нашій рішучості та взаємозв’язку. Нам потрібна велика, стійка організація та дії. Нам потрібні мережі підтримки, які охоплюють весь світ.

— Цирцея була матір’ю-одиначкою. Що б ви порадили сучасним одиноким матерям, які не вірять у себе?

— Виховання дітей-одиначок — це неймовірно важка праця. Я відчуваю глибоке захоплення тими жінками, які це зробили. Моя мама була матір’ю-одиначкою.

Я б сказала їм, що вони запалюють світло для своїх дітей. Сподіваюсь, що такі матері знайдуть спільноту людей, які зможуть їх підтримати — людей, які цінують, як важко вони працюють, і можуть допомогти полегшити тягар.

Телеведучу Надію Матвєєву мільйони українців знають за телепрограмою Все буде добре. Під час війни жінка знайшла твір, який допоміг їй отямитись та прийняти важку реальність.

Читай, що розповіла Надія Матвєєва про книгу Люко Дашвар Покров.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!