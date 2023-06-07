Все понимали, что это может быть конец: Khayat о личной потере, музыке как основе жизни и украинском обществе в условиях войны

После встречи с Андреем Хайатом можно много говорить о субъективных впечатлениях от разговора. О том, как он медитативно делится мыслями, постоянно останавливаясь, чтобы найти в своих собственных глубинах притаившуюся в ожидании своего времени мысль.

О том, как переходит со смеха на сентименты и воспоминания о человеке, благодаря которому формировались вкусы и взгляд на жизнь, но которого, к сожалению, он потерял навсегда.

Что происходит по всем этим разговорам и внешним показателям личности, пожалуй, знают все же самые родные, о которых Андрей говорит с особым трепетом и искренней улыбкой.

Сейчас также смотрят

Но немного больше об этом музыканте может рассказать выражение лица его слушателей. Они смотрят на него с восхищением и вдохновением, как и он на них.

Но что происходит перед выступлениями? Как пишет свои песни? В каком состоянии лучше всего удается творить? И как проживает состояние полномасштабной войны? Об этом и чуть больше певец и автор песен Khayat рассказал в эксклюзивном интервью Вікнам перед одним из своих благотворительных концертов в моем родном городе Александрия Кировоградской области, совсем неподалеку от Знаменки, откуда сам Андрей родом.

Как вам возвращаться в родную область?

— Так почему возвращаться? Я каждый месяц приезжаю к своей семье. Приятно выступать здесь, где я вырос, где я часто был. Потому что это такие, знаете ли, флешбеки с детства в голове.

И приятно, что люди радуются тому, что выходец из их области занимается творчеством. Приходят с радостью на концерты, кучу приятных слов говорят. Потому это вполне приятный опыт.

А как вообще проходит обычно ваше время в день концерта? Есть особые ритуалы, которые помогают настроиться на нужную волну?

— Слушайте, действительно, самое трудное — это дорога всегда. Проснуться, уехать. Если это Александрия, это не так далеко от Киева.

Но если это Львов или Ужгород, или какой-то другой город отдаленный, то дорога занимает много времени и энергии. И на самом деле само выступление всегда не такое энергозатратное, как подготовка к нему в плане трансфера и всего остального.

Сегодня просто полдня я спал, потому что реально надо было немного от дороги отойти.

Первое — это сон. Вообще, если ты не спишь, то можно дальше даже не пытаться что-то там из себя выдать, потому что просто выглядишь и звучишь, как зомби.

Но если нужно что-то очень срочное, то молоко с медом и немного соды. И это то, что нужно. Это больше для связок, чтобы они были в тонусе.

Это личный опыт, наверное. Просто так я решил. Помню, когда учился в музыкальной школе, мои друзья-вокалисты говорили, что преподавательница предлагала им, чтобы реанимироваться быстро, кофе с коньяком. Но это не мой вариант.

Когда-то на нужную волну музыки вас настроили бабушка с дедушкой. А как именно этот процесс выглядел? Это были какие-то домашние концерты или индивидуальные занятия?

— На самом деле у нас просто дома куча музыкальных инструментов и меня дедушка пытался приобщить к чему-нибудь. Смотрел, в чем я, возможно, покажу талант, где у меня будет желание.

Затем пришел наш сосед сверху и сказал, что он или должен научиться играть на чем-то конкретном, или завязывайте с этим делом. И отвел меня в музыкальную школу.

А дедушка мой на всем играл: аккордеон, клавиши, гитара. Все, что было, на всем играл.

Сейчас хочется перенестись из вашего детства в другое — современных маленьких украинцев. Полномасштабная война внесла свои коррективы в их жизнь. Вы в этом убедились и сами, когда посещали Бородянку с благотворительным концертом. А какие именно изменения вы ощущаете в новом поколении украинцев?

— Вот в том-то и дело, что их нельзя назвать детьми. Они настолько осознаны, настолько другие, если даже сравнивать с детьми из моей семьи, братьями и сестрами маленькими. Я понимаю, что там совсем другая акцентуация и фокус на другие вещи.

Они реально взрослые. Уже понимают все, что ты им говоришь, и воспринимают информацию из взрослого мира.

Мне кажется, что задача родителей сейчас для детей, растущих в этих условиях, максимально все же продлить срок их детства. Потому что все-таки оно должно быть у каждого ребенка.

Это нечестно, что какие-то дети просто так вот бессознательно, не специально из-за обстоятельств взрослеют.

А как взрослые могут помочь продлить этот срок детства?

— Смотрите, есть много вещей, которые не зависят от взрослых. К примеру, многодетные семьи, где вся ответственность перекладывается на детей. Потому что отец или мама не тянет просто физически все.

И понимаете, это не крест маленького ребенка. Сейчас у них много других вещей. Как я говорю своей сестре: “Твоя работа — это школа. Все”. И так же у других детей.

А ответственность — это то, что должно приходить с годами.

Из ваших разговоров, кажется, что у вас очень дружная семья. Папа играл мелодию для первой песни за время полномасштабной войны, бабушка помогала с клипом. Как удается сохранять такие дружеские и теплые отношения даже в такие напряженные по эмоциональному состоянию времена?

— Мы просто на самом деле семья фаталистов. Живем по течению. Это, наверное, от дедушки у нас. Его вообще невозможно было выбить из колеи. Он максимально абстрагировался от всего происходящего и просто плыл своим течением.

Нам просто хорошо вместе. Мы проводим время вместе, находим какие-нибудь приятные маленькие моменты. Нам может быть в кайф просто лежать и смотреть кино всей семьей. И это будет лучшее время, чтобы провести вместе.

Мы ездим на дачу, вместе копаемся в земле. Это очень банально, но оно все вместе в сухом остатке работает. Нет какой-то конкретной формулы. У нас просто такая семья и все.

Я когда приезжаю к маме, то тоже помогаю. Еще ничего не сажал в этом году. Но мама уже собрала клубнику, потому что в прошлом году сажала. Так она уже ждет меня на даче.

В принципе, дача — это такое место, где мы все объединяемся. Нам там хорошо, но в то же время мы не забываем, что к этому каждый должен приложить руку.

А как вы распределяете обязанности там?

— Знаете, сейчас честно скажу, трудно так расфасовать. Когда был жив дедушка, а он умер за буквально две недели до начала полномасштабной войны, то как-то все было четко и понятно, а сейчас … Я не был на даче еще в этом году ни разу. Но приеду и посмотрю, как это будет.

Потому что знаете, когда ваша семья, как для меня, 26 лет живет в одном состоянии, где все друг друга поддерживают.

Это как такая цепочка, где каждое звено важно. А сейчас одного звена нет и не совсем понятно, как быть дальше. То есть мы еще отходим.

Ваше восприятие жизни изменилось после утраты дедушки?

— Вы знаете, да, изменилось. Но не могу сказать, что как-то кардинально. Потому что до этого инцидента, мне кажется, всегда понимал, что все кончается.

Даже помню, когда я был маленьким, все о чем-то мечтали, а мое главное желание каждый Новый год было как по методичке. Я просто загадывал, чтобы в следующем году вся моя семья за этим столом снова собралась.

И в моей детской голове, это работало. А сейчас я понимаю, что смещается ответственность поколений. Теперь у нас за главную — мама. Потому что бабушка у нас женщина хоть и сильная, но хрупкая.

Насколько я понимаю из разговора, вы больше всего себя ассоциировали именно с дедушкой?

Это человек, благодаря которому очень многое в моей жизни произошло. И в принципе мои вкусы, видение жизни, интересы — это благодаря ему.

Потому что до определенного периода жизни я рос с бабушкой и дедушкой. Моя любовь к фольку — это от дедушки.

Мы ездили на Кубань в украинскую диаспору, к своим родственникам, изучали там фольклор. Много у меня чего от этого человека.

Вы не общаетесь сейчас с родственниками?

— Нет, ни с кем не общаюсь. Там глухо. Некоторые сообщения пытались писать сначала, но поняли, что они просто не слышат нас.

Брат моего дедушки — летчик. Он нам послал сообщения в первые дни полномасштабной войны: “Идем вас спасать”. На этом мама высказала все, что она по этому поводу думает. И мы оборвали все связи. С тех пор мы не контактировали.

Но люди в принципе уходят и приходят новые. Это обычный процесс. Мне кажется, что так и должно быть.

Потому что так или иначе, но мы в жизни друг друга выполняем некую роль всегда. И просто очень маленькое количество людей приходит навсегда, а все остальные — это рядовые. Это норма жизни.

А кому-то вы хотели сначала позвонить 24 февраля?

— Мне все позвонили в тот день. Я не знал, кому звонить. Все сразу спрашивали, что ты будешь делать и как добираться до Кропивницкого и все остальное.

Но я был как-то удивительно спокоен. Понимал, что нужно что-то делать. В плане такого, что меня трясло, не было. Вся эта информация еще подогревалась. Нас готовили еще за несколько недель. Мы уже были на ушах.

Для меня было только единственное важно — понимать, что будет с моей семьей.

Потому что мама, отчим и сестра приняли решение на второй день уехать из страны в Великобританию. И когда они уехали, мне стало как-то спокойнее.

Так вы остались со своей бабушкой? Именно тогда она стала вашей поддержкой?

— Да. Она всегда для меня самая большая поддержка. Она старалась максимально сделать это время вместе интересным, постоянно в какие-то настольки играли, клип снимали, что-то еще делали вместе.

Я благодарен войне за две вещи. Первое — песни, которые я написал за время полномасштабной войны. Потому что, наверное, таких композиций я не создал бы без всего внутреннего запроса происходящей ситуации.

А второе — это то, что война нас всех уберегла от травматизации.

Я понимаю, что это горе для всей страны. Но у меня в семье тоже была трагедия в тот момент и война очень сильно сместила фокус с этого личного горя на всеобщее.

Я понимаю, что у моей бабушки, например, мозг тем или иным образом переформатировался и ей некогда было тосковать, одевать черную пелену. Это тоже свою роль сыграло.

И именно вместе с бабушкой вы начали вместе волонтерить в Знаменке?

— Да, но не сразу. Вообще-то первый месяц думал, что это конец индустрии и музыки. Потому что не было понятно, нужно ли это. А потом не мог понять, какой запрос у людей и что нужно писать.

Но оно как-то само собой появилось. Мы сели с отцом и написали песню. И с того момента, наверное, понял, что ретрит состоялся и нужно начинать быть полезным.

Сначала мы лекарства помогали с бабушкой отправлять в город. Из Киева искали. Юлия Юлина из группы Yuko занималась поиском медикаментов. Я у себя в Знаменке искал, отправлял ей, а она пересылала сюда. И как-то так все это работало.

А затем первый благотворительный концерт прошел в Кропивницком в мае. И так началась активная фаза в работе.

Вы думали над тем, чем занимались бы, если бы не было возможности дальше работать в индустрии и творить музыку?

— Не знаю, чем заниматься. Правда. Я всегда говорю, что для меня это не работа. Это реализация себя, своего творческого я. Понимаю, что если бы у меня не было этого, такой возможности, то не знаю, вокруг чего бы крутилась моя жизнь.

Жить, чтобы что? Чтобы просто есть и переводить продукты? Я считаю, что у каждого человека должно быть свое дело, определенная миссия.

Я свое дело нашел и очень оттого счастлив. Но не вижу себя ни в чем другом вообще.

У меня был опыт. Я получил образование педагогическое и работал плодотворно полтора года в школе. Но это тяжело. Дети это вообще очень трудная аудитория. И это ответственность, даже не такая, когда ты можешь вот здесь со сцены сказать слова и кто-то их услышит, а кто-то нет.

Там ты конкретно закладываешь в голову постоянно что-то ценное. И нужно быть примером. А я не считаю, что я классный пример. В принципе, я очень субъективен в своих взглядах на жизнь. Не думаю, что я как учитель был бы на пике (смеется, — ред.).

Да, вы же говорили раньше, что стали более категоричным?

— Да, я стал более категоричным. Это связано с окружающими людьми. Потому что очень многие действительно поплавились в начале полномасштабной войны.

Я понимаю, что это не их личная причина, но продолжать с ними общаться не имею возможности, потому что это совсем другие люди.

А какие слова вас растрогали больше всего за этот период?

— Растрогали? Сейчас будет очень эгоцентрическое высказывание, но меня растрогала моя песня на записи. Правда. Мы только записали и я такой: “Кто себя не похвалит? Классная песня”. И слезинка была. Был очень классный текст.

Я вообще веду внутренний диалог постоянно, потому для меня это нормальное дело.

Если мы уже заговорили о слезах. Помню, что на Нацотборе вы дали волю чувствам и даже плакали на сцене. Как вам внутренне делиться с большим количеством людей таким личным?

— Да-да. А мне что с горы катиться — поплакать. Ну что ж? Сентименты. Мы все живые люди. И классно, что это было.

Хорошо, что люди видят, что я живой. Это самое главное. Даже из комментариев людей я понимаю, что они в первую очередь меня воспринимают как личность. И это самое важное.

Это значит, что, что бы я ни делал, эти люди всегда будут со мной. Я начну рэп делать или писать оркестровую музыку — эти люди будут всегда со мной, потому что прежде всего они ценят человека.

А тогда на Нацотборе Тина постаралась вывести меня на эмоции. Мы понимаем, что это было с ее подачи. Но вообще получилось остросюжетно (смеется, — ред.).

А когда вы в последний раз так сильно плакали?

— Это банально, но когда дедушку потерял. У меня была истерика просто. И самые близкие знают, что для меня это было очень тяжело.

Трудно даже не тогда, когда ты можешь закрыться в комнате и все это проработать. А у тебя такая профессия, которая постоянно диктует ритм твоей жизни, даже если он не так активен, как у Монатика или Бейонсе.

Но все равно есть определенный ритм, по которому ты должен двигаться. И грустно, что неважно, что у тебя происходит в жизни, ты должен или следовать этому ритму, или сходить с дистанции.

Знаете, это как вместо того, чтобы нормально поесть, ты ешь фастфуд и пирожки. Потому что у тебя нет времени на вот это затруднение.

Это тяжело, потому что эти чувства где-то остаются, и ты отставляешь их на задний план. Но потом в какие-то важные моменты оно выплывает. На концерте просто стоишь и поешь песню, а у тебя ком в горле и ты не можешь закончить выступление.

Какие вы сейчас могли бы выделить лучший момент за время полномасштабной войны?

— Самый лучший и худший момент? Для меня лучший момент — это всегда, когда я встречаю людей после концертов, когда мы общаемся.

На самом деле делаю эти благотворительные выступления, хотя их сейчас меньше, чем в начале полномасштабной войны, не столько для людей, сколько для себя. Потому что есть момент подзарядки.

Когда ты видишь искреннюю благодарность и то, что ты не просто 30 минут покричал в микрофон и все разошлись, а что-то было в те головы вложено, это очень сильно мотивирует и помогает тебе творить дальше. Потому что это как запрос от людей, и ты чувствуешь, что им нужно. И это тебя мотивирует работать дальше.

Недавно разговаривала с одной артисткой, в которой она сказала, что стремится “обнимать” слушателей своими песнями. А какое бы вы хотели влияние иметь на своего слушателя через свою музыку?

— На самом деле, мне хотелось бы, чтобы они приходили домой с той энергетикой, которую они получили, и направляли ее в правильное русло.

Очень часто люди приходят на концерты, чтобы что-то отдать. А я наоборот хочу, чтобы они забирали что-нибудь и приносили к себе домой. Это так метафорично.

Но даже по себе знаю, что большинство людей идут на концерт, чтобы разрядиться. Ты приходишь, чтобы спустить все шлюзы. И очень часто они приходят с концерта опустошенными.

У меня на самом деле тоже такое было на концертах некоторых артистов, что приходишь домой, словно на огороде покопал. Это тоже плохо.

А хочется, чтобы они брали от меня, и им хотелось этим делиться. Потому что я много разговариваю на концертах. Не знаю как будет сегодня. Посмотрим, будет ли содействовать аудитория.

Но разговоры очень сильно влияют на общее впечатление от концерта. Потому что иногда этот диалог не задается. Так бывает, когда оно иногда само идет, а иногда ты думаешь: “Не сегодня”. Ты просто понимаешь, что говоришь в пустоту. Так бывает.

Аудитория не то чтоб не слушает. Бывает, что ты просто говоришь и чувствуешь, что нет фидбэка вообще. Редко, но так бывает.

Это трудно. Потому что ты постоянно ходишь как по лезвию. Ты должен балансировать, чувствовать аудиторию. А если нет связи между артистом и аудиторией, то в принципе это не имеет никакого смысла. Я так полагаю.

С военными бывает очень сложно. Знаете, такая история, когда сидят военные, а в каждом ряду — командир роты или кто-нибудь из руководства. И я вижу по выражению лица, по движениям, что кто-то хотел сейчас встать, подойти и просто сбивать каблуки. Так хотят потанцевать, но они не могут себе этого позволить.

Тогда выходит такая история, что ты энергию отдал, никто ее не забрал, ты сам ничего не получил энергетически и остаешься опустошен. Но таковы реалии. Что же поделаешь?

Ваши композиции всегда так чувственны, но одновременно ощущаются, словно из другого мира. Потому интересно, как проходит процесс написания новой песни?

— Могу сказать, я думаю у каждого артиста, пишущего себе музыку, есть почерк. И это на сто процентов тоже моя история.

У меня есть свой почерк, и я сначала пытался сделать так, чтобы это не было так явно. Но сейчас понимаю, что за это меня, наверное, люди любят. И не надо себя сдерживать, а писать так, как оно действительно пишется.

Сейчас будет просто: “Это мелодии в моей голове” (смеется, — ред.). Но это так и есть. Это просто из меня выходит и я пишу. И нет какого-то конкретного времени, момента, места, где это обязательно произойдет. Не существует слова “обязательно”. Это или происходит, или нет.

Вот в апреле написал очень много песен заранее. Но это не значит, что так будет продолжаться и дальше. Может, я до сентября не напишу ничего больше. Там тоже есть какой-то свой лимит.

Я вам скажу так, самые лучшие песни пишутся в печали. Это правда. В печали, в сожалении. Потому что есть эта эмоциональная волна.

В одном из своих интервью вы говорили, что чувствуете — чем дольше идет война, тем меньше вы находите слов, которые можно было бы составить в песню. Как сейчас вы чувствуете себя?

— Я даже знаю, что это было за интервью. На самом деле я так считаю, потому что сейчас очень странное время. Трудно что-либо вообще прогнозировать или планировать. Музыкальная индустрия в критическом состоянии действительно.

Готов ли я продолжать делать вид, что все классно? Не знаю. Потому что это все равно в какой-то момент, как я говорю, все кончается.

И еще, когда я давал это интервью, тогда нас кормили “завтраками”, что это закончится через месяц, два или три. А оно все не кончается, а ты все равно в ожиданиях. И долго на этом поезде не проедешь.

Потому я не знаю, как оно будет. То, что я музыкой не перестану заниматься, это сто процентов. Но буду ли я именно в будущем всю жизнь как исполнитель — это вопросительный знак.

А что бы вам хотелось сделать в карьере? К примеру, вы говорили об оркестровой музыке.

— Полноформатный альбом, не тот, что выйдет, а следующий — он будет андеграунд с оркестром и электроникой. Там есть интересные решения.

Вы знаете, у меня нет такого: “Хочу собрать Олимпийский”. Я знаю, что это плохо, потому что визуализация мечт работает вроде как. Но мне все же кажется, что я, как мой дедушка, плыву по течению и собираю плоды того, что дает мне этот мир. И это действительно лучше.

У меня нет такого конкретного запроса: “Хочу в следующем году Олимпийский. Война или война — не важно”. Это же бред. Правильно?

Нужно быть реалистами. Поэтому мне кажется, что лучше поглощать происходящие вокруг тебя реалии — из них лучше всего творить. А дальше можно смотреть по ситуации.

И тебе тогда не нужно прибегать ни к каким методам, которые будут развивать твое творчество и вдохновение. Ты просто живешь. И все.

Какие вы сейчас замечаете изменения в целом в украинском обществе? А какие бы вы еще хотели увидеть в будущем?

— На самом деле, изменения сначала были классными, потому что все были на этом патриотизме и чувствовали, что мы едины. А теперь уже все как-то привыкли. И видишь, что общество приспосабливается к ситуации в плохом смысле этого слова.

Люди начинают пользоваться друг другом, наживаться друг на друге, заглядывать за забор, кто и что делает. Если говорить коротко, то мы начинаем копаться в своем белье. И действительно это к хорошему не приводит.

Я не политический аналитик и никуда не мечу. Просто как показывает история: все великие войны потом очень часто заряжают внутренние конфликты. Потому очень не хочется, чтобы у нас такое было.

Надеюсь, что мы умнее наших предшественников.

Вы часто говорите о фольклоре, народных мотивах, этнике в своем творчестве. А в чем именно для вас вот этот украинский мотив?

— Вы знаете, для меня в принципе вся моя работа, которая происходила с фольклором, она была очень осторожной. Я очень скептически отношусь к перепеванию в целом. Для меня либо ты привносишь что-нибудь новое, либо не трогаешь.

А мой уже материал, собственный, который потом был фольковым, все думают, что это народные тексты, но это авторское. Это аллюзии на какие-нибудь истории.

Я изучал фольк в экспедициях на той же Кубани. Но когда сейчас выходит музыка, как 50 вариантов Несе Галя воду, или десять вариантов Плине кача. Это для меня, как открыть гроб и порыться в трупе.

Я считаю, что то, что было создано тогда, оно идеально в той форме, в которой оно есть. И мы привносим либо что-то новое, либо не трогаем.

Поэтому мне кажется, что то, как мы визуализируем украинское — это очень шаблонно. Думаю, что современная Украина немного не об этом.

Еще немного его осквернили той советской шароварщиной.

— Да, советской шароварщиной. Сейчас действительно очень маленькое количество людей, которые действительно могут сказать, как оно было там двести лет назад. Это десять или 20 человек в Украине знают. И все.

Как вы говорите, осквернено Советским Союзом. Если сейчас взять и открыть историю Киевской Руси, тогда все украинцы выходят. Если мы будем копаться, то у всех были вышиванки и плюс-минус похожие образы.

Если брать песни, например, белгородский фольклор, его можно прямо сейчас выпустить как трек из прошлого Украины. Хотя Белгород сейчас это РФ.

Я всегда против того, чтобы рыться в прошлом.

Как бы вы тогда хотели видеть будущее?

— Хотелось, чтобы каждый жил своей жизнью. Я недавно по этому поводу историю писал в Instagram: чтобы каждый жил свою жизнь, не заглядывал к другим и пытался делать свое дело и думал, что ты приносишь в этот мир, вместо того, чтобы смотреть, кто и что делает не так.

Для вас ли это такая Украина будущего?

Для меня Украина будущего — это акцент на личность. Это то, чего нам не хватает.

Как туда можно добраться тогда?

— Не знаю. Я даю конечную точку, а вы уже думайте, как вы туда дойдете (смеется, — ред.).

А как дойти? Просто сколько я вижу людей, которые находятся не на своем месте. Это действительно очень грустно. Потому что понимаешь — человек не счастлив.

И вот это большое глобальное счастье, которое мы все тоже берем из “совка”. Но если мы уже о нем говорим об общественном счастье, то оно зависит от каждого человека в отдельности.

Если каждый человек отдельно — счастлив, тогда всем классно.

И напоследок хочу спросить: в чем сила украинцев, по вашему мнению?

— Это будет банально, но вот это удивительное единство, на которое никто не рассчитывал, а оно произошло. Особенно за первые полгода поддержка друг друга, когда все работали на общий результат — это удивительно. Потому что я даже не представлял, что это может быть.

Если оценивать ситуацию с такой циничной стороны, то, в принципе, все глобально понимали, что это может быть конец. А мы показали, что чудеса существуют.

И вот эта солидарность привела нас к такому пути, благодаря которому Украина теперь одна из самых уважаемых стран в мире.

Творит новую историю украинской музыки и певица KOLA, которая пленила сердца слушателей своими лирическими композициями. Поэтому Вікна пообщались с KOLA о желании занимать музыкой и самые щемящие моменты войны. Читай полное интервью по ссылке.

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