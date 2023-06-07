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Всі розуміли, що це може бути кінець: Khayat про особисту втрату, музику як основу життя та українське суспільство в умовах війни

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Червня 2023, 18:00
Всі розуміли, що це може бути кінець: Khayat про особисту втрату, музику як основу життя та українське суспільство в умовах війни
Фото: Instagram

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