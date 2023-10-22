Кома, а потом отказали легкие… Полицейский Максим Дмитраш о войне и ранении, которое изменило его жизнь

Максим Дмитраш — полицейский Национальной полиции Украины, он прошел АТО, стал на защиту страны с первых дней полномасштабной войны. Во время одной из боевых задач позиции украинских военных были атакованы российскими Калибрами.

Тогда погибли 19 собратьев Максима, среди них был и его кум. Сам Максим получил сложные ранения, врачи не давали гарантий, что он выживет. Однако благодаря силе воли и поддержке жены ему удалось не только поправиться, но и стать участником Invictus Games.

Кома, а потом отказали легкие: история полицейского Максима Дмитраша

Прежде чем стать военным, Максим сменил много профессий. Был и мойщиком авто, работал на строительстве, СТО, даже строил дороги в Крыму. После армии он пытался устроиться в СБУ, но не получилось. Так что начал работать в полиции.

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Был на первой линии обороны и на нулевой, ходил в серые зоны. Многие думают, что полиция стоит на блокпостах только. Тогда еще базировались в Бахмуте, ездили на Светлодарскую дугу, — вспоминает службу в АТО Максим.

Максим отгонял от себя мысли о начале полномасштабной войны. Говорит, думал, что живем в цивилизованном мире.

— И даже 23 февраля 2022, когда нас вызвали по тревоге, я говорил жене, что ничего не будет. Что все будет хорошо. Первой задачей был выход в Ирпень. Вторым — прикрытие отхода гражданского населения.

После этого были Сумы, Харьковская область, Запорожское направление. Там были штурмы. О своем ранении Максим рассказал, была ночь 22 мая 2022. Был подготовлен боевой расчет, штурм.

Минут на 15 или 20 я задремал. Прилетели четыре крылатых ракеты Калибр. Одна из них попала прямо в нас, в здание, где мы находились, — вспоминает мужчина.

Он вылез из-под завалов, начал идти, но понял, что не сможет дойти куда-нибудь. Упал на кости и начал ползти. Жена Максима обзвонила все больницы, нашла его. Собралась и поехала к любимому.

У меня была одна кома, потом я выпросил у медсестер телефон, позвонил жене. Потом стало хуже, отказали лёгкие. Я был полностью на ИВЛ. Врачи говорили жене, что 8–10% на выживание.

Жена рассказала, что тогда поехала в церковь и просила о помощи. Всю ночь она сидела с фото мужа и читала молитву. После того как Максим стабилизировался, он разрешил любимой увидеть его.

Терминатор, глаза красные, все красное, все пошито. Это осколочные ранения, порванные мышцы.

Первые две недели после ранения Максим не знал о потерях собратьев. Это было 19 полицейских из КОРДа, друзья и кум Максима. Это был тяжёлый период для мужчины.

Врачи не советовали возвращаться в спорт, ведь травмы были серьезными. Но Максим сделал все наоборот, после реабилитации, говорит, не захотел быть “овощем”. Начал с пробежек. Он захотел на собственном примере показывать, что ранение — не конец жизни.

На Играх Непокоренных Максим Дмитраш завоевал два серебра по прыжкам в длину и гребле на тренажерах.

Раньше мы рассказывали историю кавалера золотого креста о настоящей войне.

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