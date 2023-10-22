Кома, а потім відмовили легені… Поліціянт Максим Дмитраш про війну та поранення, яке змінило його життя

Максим Дмитраш — поліціянт Національної поліції України, він пройшов АТО, став на захист країни з перших днів повномасштабної війни. Під час одного з бойових завдань позиції українських військових були атаковані російськими Калібрами.

Тоді загинуло 19 побратимів Максима, серед них був і його кум. Сам Максим отримав складні поранення, лікарі не давали гарантій, що він виживе. Проте завдяки силі волі та підтримці дружини йому вдалося не лише одужати, а й стати учасником Ігор Нескорених.

Кома, а потім відмовили легені: історія поліціянта Максима Дмитраша

До того як стати військовим, Максим змінив багато професій. Був і мийником авто, працював на будівництві, СТО, навіть будував дороги у Криму. Після армії він намагався влаштуватися у СБУ, але не вийшло. Тож почав працювати у поліції.

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Був на першій лінії оборони, і на нульовій, і ходив у сірі зони. Багато хто думає, що поліція стоїть на блокпостах тільки. Тоді ще базувалися в Бахмуті, їздили на Світлодарську дугу, — пригадує службу в АТО Максим.

Максим відганяв від себе думки про початок повномасштабної війни. Каже, думав, живемо у цивілізованому світі.

— І навіть 23 лютого 2022, коли нас викликали по тривозі, я казав дружині, що нічого не буде. Що все буде добре. Першим завданням був вихід в Ірпінь. Другим — прикриття відходу цивільного населення.

Після цього були Суми, Харківська область, Запорізький напрямок. Там були штурми. Про своє поранення Максим розповів, була ніч 22 травня 2022. Був підготовлений бойовий розрахунок, штурм.

Хвилин на 15 чи 20 я задрімав. Прилетіло чотири крилатих ракети Калібр. Одна з них поцілила прямо в нас, у будівлю, де ми перебували, — пригадує чоловік.

Він виліз з-під завалів, почав іти, але зрозумів, що не зможе дійти кудись. Впав на кістки та почав повзти. Дружина Максима обдзвонила усі лікарні, знайшла його. Зібралася та поїхала до коханого.

У мене була одна кома, потім я випросив у медсестер телефон, зателефонував дружині. Потім стало гірше, відмовили легені. Я був повністю на ШВЛ. Лікарі казали дружині, що 8-10% на виживання.

Дружина каже, тоді поїхала до церкви та просила про допомогу. Усю ніч вона сиділа з фото чоловіка та читала молитву. Після того, як Максим стабілізувався, він дозволив коханій його побачити.

Термінатор, очі червоні, все червоне, все пошите. Це осколкові поранення, порвані м’язи.

Перші два тижні після поранення Максим не знав про втрати побратимів. Це було 19 поліціянтів з КОРДу, друзі та кум Максима. Це був важкий період для чоловіка.

Лікарі не радили повертатися у спорт, адже травми були доволі серйозні. Але Максим зробив усе навпаки, після реабілітації, каже, не захотів бути “овочем”. Розпочав з пробіжок. Він захотів на власному прикладі показувати, що поранення — не кінець життя.

На Іграх Нескорених Максим Дмитраш здобув два срібла зі стрибків у довжину та веслування на тренажерах.

Раніше ми розповідали історію кавалера золотого хреста про справжню війну.

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