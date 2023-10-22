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Кома, а потім відмовили легені… Поліціянт Максим Дмитраш про війну та поранення, яке змінило його життя

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 22 Жовтня 2023, 20:00
Кома, а потім відмовили легені: історія поліціянта Максима Дмитраша
Фото: Facebook, Нацполіція

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