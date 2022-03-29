Как мишленовский ресторан: что и для кого готовит судья МастерШеф Владимир Ярославский во время войны

Сейчас никто не стоит в стороне общего дела — все помогают независимо от статуса.

Украинцы едины, общим фронтом и отлаженной коммуникацией держатся в условиях войны.

Известный украинский ресторатор, шеф-повар и судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский рассказал, как кормит украинцев.

О работе во время войны

— Одни рестораны готовят исключительно для ВСУ, другие — для терробороны, волонтеров. Есть ли специализация у вашего ресторана?

— Нет, мы готовим сейчас для всех объединенными усилиями коллектива.

Каждый день выходит 300 горячих обедов, из них 150 — для ВСУ, 100 для терробороны и 50 для врачей.

— Нет ли проблем с продуктами?

— Проблем нет, мы готовим из того, что есть. Продуктами нас достаточно хорошо снабжают.

К примеру, вчера привезли свеклу. Бывает и гречка, сосиски, куриные крылышки и т.д.

Наша задача уже придумать, как эти продукты приготовить вкуснее и отправить, чтобы всем нравилось.

— Как вы справляетесь с ограниченным набором продуктов?

— Все хорошо, это не проблема.

Сейчас такие времена, когда мы все понимаем, что главное сделать вкусно, поэтому мы используем много специй.

Вообще, для повара является вызовом приготовить что-нибудь из необычных или субпродуктов. Повар, умеющий справиться с этим, очень ценится.

Поэтому для нас это не совсем вызов — это настоящая работа.

— Чем занят сейчас персонал ресторана: официанты, бармены и т.д.?

— У нас работало много женщин. Большинство уехали в безопасное место, но люди возвращаются.

Все, у кого есть возможность сейчас работать из персонала, помогают на кухне, потому что работы немало.

Надо мыть много посуды, чистить овощи, упаковывать пищу, складывать, нести, убирать — сейчас нужен труд и помощь каждого человека.

Открытие ресторана

— Города, которые не под оккупацией, начинают возвращаться к жизни, включая Киев. Открывают кофейни, небольшие магазины, книжные магазины. Вчера открылся и ваш ресторан Lucky. Как вы справляетесь с ограниченным ассортиментом продуктов? Что сейчас в меню?

— Да, я очень счастлив по этому поводу.

Как говорил господин президент, нам нужно работать, зарабатывать деньги, чтобы начислять зарплаты и даже платить по счетам.

По меню мы даже шутили между собой, что когда-то мечтали о мишленовском ресторане, где в меню всего восемь — двенадцать позиций.

А теперь Владимир Ярославский назвал собственное заведение очень маленьким и семейным итальянским ресторанчиком, где в меню всего четыре позиции, и все счастливы.

Шеф-повар выразил мнение, что кулинарный украинский мир изменится и в дальнейшем в ресторанах будут маленькие меню, но люди будут очень ценить труд поваров.

Каждый находит для себя миссию в этой войне. Даже украинский любимец Бритни Спирс кот Степан занимается волонтерством.