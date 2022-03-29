Как мишленовский ресторан: что и для кого готовит судья МастерШеф Владимир Ярославский во время войны

Сейчас никто не стоит в стороне общего дела — все помогают независимо от статуса.
Украинцы едины, общим фронтом и отлаженной коммуникацией держатся в условиях войны.
Известный украинский ресторатор, шеф-повар и судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский рассказал, как кормит украинцев.
— Одни рестораны готовят исключительно для ВСУ, другие — для терробороны, волонтеров. Есть ли специализация у вашего ресторана?
— Нет, мы готовим сейчас для всех объединенными усилиями коллектива.
Каждый день выходит 300 горячих обедов, из них 150 — для ВСУ, 100 для терробороны и 50 для врачей.
Каждый день выходит 300 горячих обедов, из них 150 — для ВСУ, 100 для терробороны и 50 для врачей.
— Нет ли проблем с продуктами?
— Проблем нет, мы готовим из того, что есть. Продуктами нас достаточно хорошо снабжают.
К примеру, вчера привезли свеклу. Бывает и гречка, сосиски, куриные крылышки и т.д.
Наша задача уже придумать, как эти продукты приготовить вкуснее и отправить, чтобы всем нравилось.
Наша задача уже придумать, как эти продукты приготовить вкуснее и отправить, чтобы всем нравилось.
— Как вы справляетесь с ограниченным набором продуктов?
— Все хорошо, это не проблема.
Сейчас такие времена, когда мы все понимаем, что главное сделать вкусно, поэтому мы используем много специй.
Вообще, для повара является вызовом приготовить что-нибудь из необычных или субпродуктов. Повар, умеющий справиться с этим, очень ценится.
Поэтому для нас это не совсем вызов — это настоящая работа.
— Чем занят сейчас персонал ресторана: официанты, бармены и т.д.?
— У нас работало много женщин. Большинство уехали в безопасное место, но люди возвращаются.
Все, у кого есть возможность сейчас работать из персонала, помогают на кухне, потому что работы немало.
Все, у кого есть возможность сейчас работать из персонала, помогают на кухне, потому что работы немало.
Надо мыть много посуды, чистить овощи, упаковывать пищу, складывать, нести, убирать — сейчас нужен труд и помощь каждого человека.
— Города, которые не под оккупацией, начинают возвращаться к жизни, включая Киев. Открывают кофейни, небольшие магазины, книжные магазины. Вчера открылся и ваш ресторан Lucky. Как вы справляетесь с ограниченным ассортиментом продуктов? Что сейчас в меню?
— Да, я очень счастлив по этому поводу.
Как говорил господин президент, нам нужно работать, зарабатывать деньги, чтобы начислять зарплаты и даже платить по счетам.
По меню мы даже шутили между собой, что когда-то мечтали о мишленовском ресторане, где в меню всего восемь — двенадцать позиций.
А теперь Владимир Ярославский назвал собственное заведение очень маленьким и семейным итальянским ресторанчиком, где в меню всего четыре позиции, и все счастливы.
Шеф-повар выразил мнение, что кулинарный украинский мир изменится и в дальнейшем в ресторанах будут маленькие меню, но люди будут очень ценить труд поваров.
Каждый находит для себя миссию в этой войне. Даже украинский любимец Бритни Спирс кот Степан занимается волонтерством.