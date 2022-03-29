Немов мішленівський ресторан: що і для кого готує суддя МастерШеф Володимир Ярославський під час війни

Зараз ніхто не стоїть осторонь спільної справи — всі допомагають незалежно від статусу.

Українці єдині, спільним фронтом та налагодженою комунікацією тримаються в умовах війни.

Відомий український ресторатор, шеф-кухар та суддя проекту МастерШеф Володимир Ярославський розповів про те, як годує українців.

Про роботу під час війни

— Одні ресторани готують виключно для ЗСУ, інші — для тероборони, волонтерів тощо. Чи є спеціалізація у вашого ресторану?

— Ні, ми готуємо зараз для всіх об’єднаними зусиллями колективу.

Щодня виходить 300 гарячих обідів, з них 150 — для ЗСУ, 100 для тероборони та 50 для лікарів.

— Чи немає проблем із продуктами?

— Проблем нема, ми готуємо з того, що є. Продуктами нас досить добре забезпечують.

Наприклад, вчора привезли буряки, буває і гречка, сосиски, курячі крильця тощо.

Наше завдання вже придумати, як ці продукти приготувати найсмачніше і відправити, щоб усім смакувало.

— Як ви даєте собі раду з обмеженим набором продуктів?

— Все добре, це не є проблема.

Зараз такі часи, коли ми всі розуміємо, що головне — зробити смачно, тому використовуємо багато спецій.

Взагалі, для кухаря є викликом приготувати щось із незвичних або субпродуктів. Кухар, який вміє дати цьому раду, дуже цінується.

Тому для нас це не зовсім виклик — це справжня робота.

— Чим зайнятий зараз персонал ресторану: офіціанти, бармени тощо?

— У нас працювало багато жінок. Більшість виїхали в безпечне місце, але люди повертаються.

Всі, хто має змогу зараз працювати з персоналу, допомагають на кухні, бо роботи чимало.

Треба мити багато посуду, чистити овочі, упаковувати їжу, складати, нести, прибирати — зараз потрібна праця та допомога кожної людини.

Відкриття ресторану

— Міста, які не під окупацією, починають повертатися до життя, зокрема і Київ. Відкривають кав’ярні, невеликі магазини, книгарні тощо. Вчора відкрився і ваш ресторан Lucky. Як ви даєте раду з обмеженим асортиментом продуктів? Що зараз в меню?

— Так, я дуже щасливий з цього приводу.

Як казав пан президент, нам потрібно працювати, заробляти гроші, щоб нараховувати зарплати й навіть платити за рахунками.

За меню ми навіть жартували між собою, що колись мріяли про мішленівський ресторан, де в меню лише вісім — дванадцять позицій.

А тепер Володимир Ярославський назвав власний заклад дуже маленьким та сімейним італійським ресторанчиком, де в меню всього чотири позиції, й усі щасливі.

Шеф-кухар висловив думку, що кулінарний український світ зміниться й надалі в ресторанах будуть маленькі меню, але люди дуже цінуватимуть працю кухарів.

Кожен знаходить собі власну місію у цій війні. Навіть український улюбленець Брітні Спірс кіт Степан займається волонтерством.