Интервью

Помогать онкобольным детям не значит идти в уныние — Наталья Онипко о благотворительности как стиле жизни

Елена Яковлева, редактор сайта 04 февраля 2022, 14:00
Наталія Оніпко - інтерв'ю про фонд Запорука
Фото: Facebook

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