Інтерв'ю

Допомагати онкохворим дітям не означає йти у смуток — Наталія Оніпко про благодійність як стиль життя

Олена Яковлєва, редакторка сайту 04 Лютого 2022, 14:00
Допомагати онкохворим дітям не означає йти у смуток — Наталія Оніпко про благодійність як стиль життя
Фото: Facebook

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