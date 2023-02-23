Возглавлять посольство во время войны — это не работа, а жизнь! Посол Великобритании о поддержке и общих ценностях наших стран

В интервью проекту KYIV NOT KIEV дама Мелинда Симмонс — посол Великобритании в Украине — раскрыла детали визита президента Зеленского в Лондон и назвала ценности, объединяющие Украину и Британию.

Кроме этого, она объяснила, что позволяет британцам действовать смелее своих европейских коллег в вопросах вооруженных поставок. А также когда украинцам надеяться на британские самолеты.

О работе и жизни в Киеве

— Как изменилась ваша жизнь в Киеве за последний год?

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— Изменилось все. До войны я просто была послом, возглавляла посольство, занималась обычной работой. После вторжения (российского — ред.) я стала главой посольства в условиях войны.

Представляемая мною страна-союзница делает все возможное, чтобы помочь Украине защититься. Все усилия нашего посольства — независимо от того, это коммерческая, политическая, военная, гуманитарная или экономическая деятельность — направлены на достижение одной цели: помочь Украине оттеснить Россию от украинских границ.

Это значит, что работа, которую я, казалось, имела, когда впервые приехала, это не та работа, которую я выполняю сейчас.

Как это влияет на меня? Думаю, что возглавлять посольство во время войны — это действительно не работа, а жизнь.

Я тоже живу с сиренами воздушной тревоги. У меня есть укрытие в подвале, в котором мне пришлось провести время. Услышав взрывы утром, я вскакиваю с кровати, одеваюсь и бегу, как и все киевляне. До войны я всегда была занята и активна на этой работе. Но даже занятость имеет очень мало общего с тем, как я работаю сейчас.

— Когда мы приехали в посольство, вы как раз возвращались с прогулки. Вы продолжаете наслаждаться Киевом даже в военное время?

— Конечно. Киев — освобожденный город с тех пор, как Россия попыталась войти в него и потерпела неудачу. Поэтому я считаю привилегией и почти обязанностью показывать друзьям и коллегам в Великобритании, что здесь можно жить. А также гулять в лучшую погоду. Показываю, что здесь открыты кафе и даже открываются новые во время войны, что есть еда, которую можно купить, друзья, которых можно увидеть, река, возле которой можно пройтись.

Очень важно показывать людям, как ощущается освобождение в Украине. Помогать людям за пределами Украины понять, что не вся Украина охвачена войной. Но я также думаю, что это очень важное проявление непокорности. Это сигнал для россиян, что украинцы, в том числе и я, решительно настроены на то, что они могут жить своей жизнью, работать на своей работе, развивать свой бизнес и наслаждаться пребыванием в своей столице. Это непокорность, и я играю свою роль в ней.

О поддержке Великобритании

— 8 февраля президент Зеленский посетил Лондон. Великобритания всегда имела смелое геополитическое видение для Украины. Вы поддерживали европейскую перспективу для нас, когда были в ЕС. Сейчас вы поддерживаете евроатлантическую перспективу для Украины. Понятно, что НАТО требует консенсуса, но готова ли Великобритания сама активно содействовать вступлению Украины в НАТО после окончания войны и нашей победы? Была ли эта тема предметом разговора двух лидеров наших стран в Лондоне?

— Наша позиция по поводу желания Украины быть частью НАТО не изменилась. Мы ясно дали понять, что поддерживаем присоединение Украины. Есть вещи, которые Украина должна была сделать еще до войны, и мы всегда ясно указывали на них нашим украинским партнерам: это институциональная реформа, а также оперативная способность НАТО.

Вторжение ускорило этот процесс и продемонстрировало готовность и способность Украины быстро учиться. Команды президента Зеленского и премьер-министра Сунака больше говорили о том, что нужно сделать в течение следующих шести месяцев, чтобы использовать преимущество Украины на поле боя. Но, учитывая приближение саммита НАТО, политическая работа продолжается. Она никогда не прекращалась.

— Великобритания — ведущий союзник Украины в оборонном сотрудничестве. Сейчас Украине нужны самолеты, и мы видели определенные положительные сигналы от Британии по поводу их предоставления. Так когда их стоит ожидать?

— Британия помогает Украине тем, что прислушивается к потребностям украинцев на каждом этапе боевых действий. Когда наш премьер-министр разговаривал с президентом Зеленским, они обсуждали, как воспользоваться тем, что Россия, похоже, к этому времени потеряла свое преимущество — и наши лидеры очень четко заявили в комментариях для прессы.

Чтобы Украина получила возможность не только защититься, но и дать отпор. И тогда разговор о том, какое оружие вам нужно, переходит в плоскость, как его предоставить.

Я положительно настроена касательно процесса. Безусловно, хорошим знаком является то, что страны начинают брать на себя обязательства по предоставлению танков.

Проблема с авиацией состоит в том, что это не столько вопрос наличия, сколько способности. Самолеты — это не та вещь, в которую можно просто сесть и улететь. Вы должны научиться ими пользоваться, а те типы самолетов, которые просит Украина, не привычны для ВВС (Украины — ред.). Поэтому военных нужно научить, и подготовка пилотов уже началась.

К сожалению, ее продолжительность сократить нельзя, как бы людям тяжело это не слышать. Я думаю, что усиление возможности ВВС (Украины — ред.) будет направлено как на обеспечение долгосрочного будущего Украины, так и на то, чтобы оттеснить Россию. Сейчас это должно рассматриваться как средне- и долгосрочный проект.

— Решение передать танки Challenger и скорость, с которой оно было принято, резко контрастировали с процессом, предшествовавшим согласию Германии передать Леопарды. Что позволяет британцам действовать смелее европейских коллег в вопросах поставки оружия?

— Я не могу говорить о других странах. Каждая страна имеет свою культуру, историю, политическую позицию. Я очень горжусь последовательностью Великобритании в нашем понимании того, что происходит в Украине.

Соединенному Королевству не нравится, когда страна-агрессор, имеющая ядерное оружие, вторгается в другую страну только с целью покорить ее.

Это противоречит ценностям, разделяемым Украиной и Великобританией. И оказалось, что Британия очень ответственно относится к этим ценностям. Это продиктовало наши решения оказывать все типы поддержки — будь то генераторы, палатки или тарифы на беспошлинную торговлю (что является еще одним способом, в который мы помогали), или военную помощь. Это месседж не только для России, но и для других стран, стремящихся разрушить международную систему, основанную на правилах.

Эти ценности — это то, во что Великобритания инвестировала, чем сильно беспокоится ради европейской безопасности.

Но есть еще кое-что, что меня удивило и тронуло. На прошлой неделе мы приземлились в аэропорту примерно в 45 минутах езды от Лондона. Из соображений безопасности о визите Зеленского никто не знал. Об этом сообщили после приземления его самолета.

Через 45 минут, которые понадобились на дорогу в центр Лондона, на улицах собрались люди. Некоторые с украинскими флагами, некоторые показывали флаг на телефоне. И они хлопали, махали руками и приветствовали (делегацию — ред.). И я действительно не помню, когда последний раз была так тронута.

Великобритания — это не та страна, где можно приказать людям выйти на улицы и выразить свою поддержку. Это было совершенно самовольно. Поэтому я убедилась в том, что слышу из Киева, но не часто имела возможность увидеть — это не просто политика, основанная на ценностях, это также и то, что британцы чувствуют сердцем. Это был момент гордости.

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О снабжении оружия

— Нежелание некоторых западных союзников предоставить Украине оружие часто основывается на том, что это повлечет за собой эскалацию войны, спровоцировав Путина на более жесткие действия. Вам не кажется, что в таком случае мы оставляем инициативу по агрессору?

— Отчасти я считаю, что мы перестали беспокоиться об эскалации. Угрозы поступают сначала (войны — ред.). Когда Путин увидел, что мы — страны-союзницы — готовы помогать Украине военно, он начал угрожать.

Трудно понять, материализовывались ли эти угрозы, потому что мы не раз предоставляли именно тот пакет помощи, о котором он конкретно говорил: “Если вы это сделаете — что-то случится”. А потом этого не происходило.

Я думаю, что среди стран, вероятно, растет вполне здоровый скептицизм по поводу этой угрозы. Но это не значит, что ее не следует воспринимать всерьез.

Что касается Великобритании, премьер-министр дал понять, что на столе переговоров есть все. В вопросах помощи Украине мы не исходим из того, что может сделать Путин. Мы исходим из того, о чем просят украинцы, и из нашего общего понимания, что происходит в условиях вторжения. Ничто другое не играет роли в этом решении.

— Продолжая тему “обсуждается все”. Освобождение всей территории Украины — дело успешного контрнаступления. Для этого нужно не только оборонительное, но и наступательное оружие. Мы видим сигналы и действия, указывающие на то, что Британия открыта для поставок Украине ракетных систем большей дальности. Существуют ли “красные линии”, которые Британия не переступит в привлечении к войне России против Украины?

— Не все, в чем Украина нуждается, есть у Великобритании. Поэтому важен, например, Рамштайн, потому что это должен быть разговор сообщества: понимаешь потребность — решаешь, кто может быстрее его закрыть. Так что это вопрос не о красных линиях, а о потребностях. Дело не в том, как далеко мы готовы зайти.

Будет ли безвиз между странами

— Сейчас в Великобритании тысячи украинцев. Не думаете ли вы, что это как-то повлияет на британскую визовую политику по отношению к украинцам?

— Есть две визовые схемы, которых раньше не существовало, по которым было выдано около 217 тыс. виз для украинцев. И это еще одна причина гордости. Британия открыта для того, чтобы позволить украинцам приехать, жить и работать, а их детям безопасно ходить в школу.

Если вы спросите, повлияет ли война на установление безвиза, я бы сказала, что это маловероятно. Но в любом случае сейчас не пора это комментировать. Об этом вы спросите у моего преемника.

О восприятии мобилизации женщин

— За последние пять лет количество женщин в армии выросло почти вдвое — до 40 000. Теперь женщины могут занимать не только места телефонисток или поваров, но и быть боевыми командирами. Видим прогресс в вопросах гендерного равенства в армии. Однако восприятие обязательной мобилизации женщин в Украине все еще остается очень противоречивым. Что вы об этом думаете?

— Я не собираюсь диктовать украинцам, что им нужно, чтобы воевать. Поэтому у меня нет собственной позиции по обязательной мобилизации, гендерной или какой-либо другой.

Страна должна сама решать, какие именно человеческие ресурсы ей нужны и где они нужны, чтобы воевать.

Что касается особого внимания к женщинам, то я помню, что до войны моим последним взаимодействием с вооруженными силами по привлечению женщин был спор с предыдущим министром обороны из-за парада, на котором женщинам пришлось обуть высокие каблуки.

Мне было очень неприятно, и я достаточно громко об этом заявляла, в частности в социальных сетях. А потом я поговорила с министром об этом, и вскоре после нашего разговора девушкам выдали туфли на низком каблуке. Тогда подумала, что это действительно великая победа.

Но теперь вы можете посмотреть на то, что делают женщины на всех уровнях, во всех слоях общества, не только сражаясь, но и объединяя общины.

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